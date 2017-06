NSi: Kandidat(-ka) za predsednika države ali Novakova ali Horvat

Novakova je v nagovoru zbranim na taboru stranke v Žireh izpostavila, da želijo dobiti "zmagovalno kombinacijo", saj so pred vrati tudi volitve v DZ. NSi pa kot odgovorna stranka želi za na obojih državljanom ponuditi najboljše kandidate, je povedala.

Predsednik republike mora postati izkušena oseba, moralna avtoriteta v besedah in dejanju. Biti mora zgled, a ostati navaden smrtnik, ki je blizu ljudem in dela za ljudi. Takšen človek mora biti strpen, povezovalen in spoštljiv do ljudi, narave in domovine, je navedla Novakova.

Horvat je ob tem sicer dejal, da je nabor kandidatov širši. "V pravem trenutku bomo povedali tudi ime," je dodal. Pestrost tistih, ki najavljajo kandidaturo za predsednika republike, pa po njegovih besedah kaže na potrebo po človeku, ki bo državnik, predsednik vseh in ki bo znal tudi povezovati.

"Ne bi rad, da predsedniška tekma postane burka, norčava zadeva," je dodal evropski poslanec Lojze Peterle. Kot je dejal, spoštuje vse, ki se odločajo za to tekmo, treba pa je vedeti, za kaj gre. Zavrnil je tudi namige o tem, da je zmagovalec vnaprej znan, in spomnil na zadnje predsedniške volitve v ZDA.

Predsednica NSi je na taboru sicer spregovorila tudi o splošnem stanju v državi. Kot je dejala, danes mnogi dvomijo v svojo državo. Tudi njo žalostijo novice o kriminalu, korupciji, pranju denarja in slabih odnosih.

V NSi-ju projekt drugega tira podpirajo, a ne vladne različice, saj so po besedah Novakove "proti ropanju države". Zato bodo, kot je napovedala, tudi prispevali podpise za referendum proti vladni različici.

Etapni cilj: 10-odstotna podpora volivcev

Po njenem prepričanju ima stranka najboljši program in tudi kadrovski potencial. Ima vizijo in tudi ambicijo, da vodi državo. Etapni cilj za prihodnje volitve je več kot 10-odstotna podpora volivcev. Ni pa v demokraciji nihče posvečen in edini izbran za to, da vlada ali da ima večno primat na eni ali drugi strani, je dodala.