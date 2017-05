Nacionalni svet koroških Slovencev ne bo podprl nove deželne ustave

Potrjevanje 1. junija v koroškem deželnem zboru

16. maj 2017 ob 16:37

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Ker noben predlog slovenskih organizacij ni uveljavljen, Nacionalni svet koroških Slovencev ne podpira osnutka nove deželne ustave avstrijske Koroške.



V zadnjem kompromisnem predlogu nove deželne ustave je zapisano, da je nemščina deželni jezik, avstrijska Koroška pa da se priznava k jezikovni in kulturni raznolikosti, ki se na avstrijskem Koroškem odraža v slovenski narodni skupnosti. V osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške je tako prvič v zgodovini omenjena slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem, kot deželni jezik pa ostaja zgolj nemščina, ne pa tudi slovenščina.

Skupen predlog manjšinskih organizacij

Krovne organizacije koroških Slovencev, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter Zveza slovenskih organizacij (ZSO), so aprila predlagale spremembo 5. člena deželne ustave. Njihov predlog med drugim navaja, da je "nemški jezik jezik dežele, kar pomeni jezik zakonodaje in - ne glede na zakonske pravice slovenske narodne skupnosti - izvršni jezik dežele Koroške".

"Dežela Koroška s svojimi občinami v skladu z 2. odstavkom 8. člena zvezne ustave priznava svojo naraščajočo jezikovno in kulturno raznolikost, ki se odraža v slovenski narodni skupnosti. Varovati in podpirati je potrebno jezik in kulturo ter obstoj in ohranitev narodne skupnosti. Skrb dežele velja enakopravno za vse prebivalce dežele," so še predlagali.

NSKS: Uveljavljen ni niti en predlog

A kot je v svežem sporočilu za javnost zapisal NSKS, se od njihovih predlogov ni uveljavil nobeden, zaradi česar tudi ne bodo podprli predloga nove deželne ustave. Se pa bodo v ponedeljek udeležili javne razprave o predlogu ustave, ki bo potekala v ustavnem odboru deželnega parlamenta. Na njem naj bi koroški Slovenci predstavili in utemeljili svoj predlog.

1. junija naj bi predlog ustave potrjeval celoten deželni zbor v Celovcu.

Zapleti deželne politike

Prav omemba samo nemščine kot deželnega jezika in omemba slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem je pri oblikovanju besedila nove ustave prinesla več zapletov in razprav. Ljudska stranka na avstrijskem Koroškem je namreč odstopila od lastnega predloga, da bi v ustavo zapisali, da skrb dežele in občin velja tako za nemško kot slovensko govoreče prebivalce avstrijske Koroške. Zataknilo se je tudi pri slovenščini kot deželnem jeziku avstrijske Koroške.

Al. Ma.