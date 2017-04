Koroški Slovenci bi popravili 5. člen koroške deželne ustave

Celovški odvetnik Rudi Vouk svari, da je osnutek slab

20. april 2017 ob 20:36,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 20:45

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Krovne organizacije koroških Slovencev so posredovale pripombe in predloge za spremembe zadnjega osnutka deželne ustave avstrijske Koroške. Nanašajo se na 5. člen osnutka.

Krovne organizacije koroških Slovencev, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter Zveza slovenskih organizacij (ZSO), predlagajo, da 5. člen deželne ustave med drugim določa:"Varovati in podpirati je treba jezik in kulturo ter obstoj in ohranitev narodne skupnosti. Skrb dežele velja enakopravno za vse prebivalce dežele."

V zadnjem kompromisnem predlogu nove deželne ustave je zapisano, da je nemščina deželni jezik, avstrijska Koroška pa priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se na avstrijskem Koroškem odraža v slovenski narodni skupnosti.

Koroška Slovenka Zalka Kuchling iz vrst koalicijskih Zelenih in podpredsednica SKS-ja je že v sredo izrazila zadovoljstvo z doseženim kompromisom, podobno je menil tudi predsednik ZSO-ja Marjan Sturm.

Vouk: Osnutek omiljen zgolj v odtenkih

Drugačnega mnenja je celovški odvetnik in nekdanji predsednik NSKS-ja Rudi Vouk, ki je pojasnil, da je novi predlog v odtenkih boljši od prejšnjega, ki je bil dobesedno nevaren, saj je poudarjal izključno nemščino kot deželni jezik, kar bi pomenilo, da bi se na vseh področjih, ki niso izrecno zaščitena v korist manjšine, uveljavila nemščina. To je zdaj nekoliko omiljeno.

Opozoril je tudi na bistveno odstopanje v primerjavi z avstrijsko zvezno ustavo, ki predvideva, da je treba zaščiti in spoštovati obstoj in razvoj narodnih skupnosti, deželna ustava pa naj bi zdaj govorila samo o zaščiti kulturne dediščine in tradicije.

"Pesimisti lahko še vedno vidijo možnosti za restriktivnejše interpretacije, zato s tem predlogom ne moremo biti zadovoljni. Trenutno smo ravno pri tem, da preprečimo najhujšo škodo," je še dejal celovški odvetnik.

A. Č.