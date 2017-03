Slovenija bo glede deželne ustave pomagala pri iskanju za vse sprejemljivega kompromisa

Pahor v Celovcu tudi o osnutku nove koroške ustave

12. marec 2017 ob 20:00

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Borut Pahor se je v Celovcu udeležil prireditve Koroška poje, ob robu dogodka pa se je srečal tudi s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem.

Govorila sta o osnutku prenovljene koroške deželne ustave, v kateri bi morala biti po mnenju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem slovenski in nemški jezik enakovredna.

Kaiser je dejal, da glede ustavnega zapisa ne sme biti dvojnih interpretacij, slovenski predsednik pa je poudaril, da bo Slovenija vedno skrbela za interese manjšine.

Upanje na dialog

Kot je po srečanju s predstavniki manjšine pojasnil Pahor, so mu še enkrat povedali, da ni dvoma o dobrih namenih, željah deželnega glavarja glede umestitve slovenske narodne skupnosti v deželno ustavo, toda tako zapisana 5. in 7. člen, zlati 5. člen, ki omenja zgolj nemški jezik, zanje ta hip nista sprejemljiva.

Toda hkrati so tako oni kot za njimi predsednik izrazili močno upanje v dialog in iskanje takega kompromisa, ki bo sprejemljiv tudi zanje. Pri tem je Pahor poudaril, da bo Slovenija tako zaradi svojih notranjeustavnih obveznosti za skrb za manjšine v zamejstvu kot zaradi mednarodnopravne pravice, da to počne tudi na avstrijskem Koroškem, poslušala glas narodnih manjših in bo, kolikor bo to potrebno, pomagala pri iskanju takega kompromisa, ki bo sprejemljiv za vse strani. Iz svojih izkušenj namreč ve, da pisanje ustavnih tekstov ni lahek in enostaven proces. A Pahor verjame, da se bodo našle primerne rešitve.

Kot je pojasnil, sta v tem duhu končala tudi pogovor z deželnim glavarjem. Po njegovih besedah je strateški interes Slovenije, avstrijske Koroške in Avstrije, da smo dobri sosedje in v korist obeh skupnosti rešujemo vsa odprta vprašanja. "To morda nikoli do zdaj ni bilo tako pomembno, kot utegne biti odslej. Stvari v Evropi, vsaj za tiste, ki vanjo verjamejo, ne gredo najbolj po naših načrtih," je dejal Pahor, ki je poudaril, da zdaj potrebujemo medsebojno zaupanje, iskrenost, kompromisno reševanje težav, močno zavezništvo, ki bo dve proevropski državi držalo skupaj kot zaveznici.

Da bi se izognili napačni interpretaciji

Kaiser je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA poudaril, da je omenjeno "debata, ki bi se ji rad izognil", a dodal, da navedba nemščine v ustavi "ni nič novega", pri tem pa se je skliceval na zvezno ustavo.

"Zdaj gre za to, da odpravimo bojazni pri vseh tistih, ki verjamejo, da pomeni ta formulacija tudi omejevanje ali da je povezana z zmanjšanjem slovenske narodne skupnosti na Koroškem," je dejal. Kot pravi, je pomembno, da nova ustava ne dopušča manevrskega prostora za napačno interpretacijo.

T. H.