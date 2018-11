Dodaj v

Nacistične plakate v Velenju je izdelal mladoletnik

Policijska preiskava izobešenih plakatov

22. november 2018 ob 10:29

MMC RTV SLO

Policija je izsledila osumljenca, ki je junija v Velenju nalepil nekaj plakatov z nacistično ideologijo in simboli. Ugotovili so, da je mladoletnik deloval sam.

Konec junija so se v Velenju pojavili plakati, ki so vsebovali nacistične simboli in napisom "Za raso". Vsaj šest jih je bilo izobešenih na avtobusni postaji in na mostu. "Plakati so s svojo vsebino vzbudili zgražanje in prizadetost širše javnosti, s čimer je bil ogrožen tudi javni red in mir," pravijo na celjski policijski upravi.

Zato so se s primerom ukvarjali kriminalisti, ki so plakate poslali na pregled v nacionalni forenzični laboratorij. Sledija je hišna preiskava pri mladoletniku, v kateri so zasegli računalnik, mobilni telefon ter druge naprave.

Ugotovili so, da je mladoletni osumljenec s spleta pridobil nacistične simbole ter na svojem računalniku izdelal in natisnil šest plakatov, ki jih je nalepil v Velenju.

Preiskava je pokazala, da je "dejanje storil sam in da motiv za dejanje ni povezan s problematiko ekstremističnih skupin," še pravijo na policiji. Mladoletnega osumljenca so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, za katerega je predpisana kazen do dveh let.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je dejanje storil sam in da motiv ni povezan s problematiko ekstremističnih skupin. Foto: Uporabnik S. C.

A. S.