Nad Popovičevim zdravjem bo bedela prehospitalna enota

Zdravnika sta se uprla izvedenskemu mnenju

19. oktober 2017 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Komisija medicinske fakultete je spremenila svoje mnenje o nadzoru zdravstvenega stanja župana Borisa Popoviča med sodnimi obravnavami. Po novem ne bo več potrebno, da ob njem sedi zdravnik družinske medicine. Če se bodo pojavili zapleti, bo na pomoč priskočila ekipa koprske nujne medicinske pomoči.

Sodni postopki zoper koprskega župana in predsedniškega kandidata Borisa Popoviča stojijo. Sodišča mu gredo v predvolilni kampanji na roko. Še prej so stali, ker je sodiščem nenehno pošiljal zdravniška opravičila, tako je na primer zadeva Kopališče septembra zastarala, zadevi Serming pa zastaranje grozi na začetku prihodnjega leta.

Odmor, omejitve in stol za Popoviča

Zaradi neudeleževanja obravnav so na koprskem sodišču zahtevali dopolnitev izvedenskega mnenja, tako da bi župana pregledalo več specialistov različnih strok. Komisija za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete, v kateri so bili patolog Jože Balažic, kardiolog Bojan Vrtovec in psihiater Peter Pregelj, je presodila, da je Popovič lahko prisoten na sojenjih. Vendar le ob posebnih pogojih – če ima vsako uro desetminutni odmor, če obravnava ne traja več kot štiri ure in ne več kot tri dni zapored. Treba je zagotoviti, da med obravnavo sedi in – bistveno – da mora biti na narokih prisoten zdravnik družinske medicine. "Boris Popovič je sicer zdrav, v normalnih okoliščinah njegove splošne telesne funkcije niso okrnjene, trpi pa za nihajočim krvnim tlakom, ki lahko v ekstremnih situacijah, kot je stres, zelo naraste, zato smo presodili, da je dobro, če je med obravnavami pod nadzorom," je za TV Slovenija povedal predsednik komisije Jože Balažic.

Upor izvedencev družinske medicine

Sodnica je zato v zadevi Serming razpisala dvanajst novih narokov, na katere je vabila tudi edina sodna izvedenca družinske medicine, zdravnika Igorja Švaba in Antona Gradiška, ki bi, vsak na šestih sojenjih, nadzirala zlasti Popovičev krvni tlak. A sta se temu uprla, češ da "zdravljenje zdravstvenih zapletov na obravnavi ne sodi v naloge zdravnika izvedenca, temveč javne zdravstvene službe", so za TV Slovenija povedali na koprskem sodišču.

Zdravnika sta predlagala, da ob morebitnem poslabšanju Popovičevega zdravja v sodno dvorano pokličejo službo nujne medicinske pomoči.

Če bo treba, pride 112

"Njuno mnenje je bilo posredovano Komisiji za fakultetna izvedenska mnenja, ki je prvotno mnenje spremenila in pisno sporočila, da se strinja z dopisom zdravnikov izvedencev. Sodišče je nato o datumih glavnih obravnav pisno obvestilo direktorja ZD Koper in ga pozvalo, da omogoči, da v primeru zdravstvenih zapletov na glavne obravnave pristopi služba nujne medicinske pomoči, v kateri sodelujejo specialisti z opremo in znanjem s področja urgentne medicine," so za TV Slovenija še povedali na koprskem sodišču.

Medtem pa ...

Koprski župan in kandidat za predsednika države Boris Popovič je ob uradni najavi kandidature izjavil, da mu zdravje dobro služi, brez predaha sodeluje na predstavitvah in medijskih soočenjih, kjer ga je videti, kako stoji tudi po več ur, po Kopru snema videospote, zelo se je angažiral tudi v nedavnem dogajanju glede referenduma o drugem tiru. Dejaven je bil tudi v času, ko je svoje sodne izostanke opravičeval z boleznijo. Na oglede koprske športne infrastrukture je vozil nogometne športne ase, dajal intervjuje za športne časopise in v državnem svetu opravljal svetniško funkcijo.

V sojenju v zadevi Serming je trikrat predložil tudi potrdilo o hospitalizaciji. Običajno je bil v bolnišnici okoli dni, ko so razpisani naroki. Tako naj bi spomladi, na velikonočni ponedeljek, dva dni pred narokom, imel pregled v kardiovaskularni kliniki v Krapinskih Toplicah na Hrvaškem, dan pozneje pa naj bi tam že ležal bolan. Narok v sredo je nato odpadel, že v petek pa naj bi si, po anonimnem obvestilu, ki ga je prejelo sodišče, s skupino ljudi ogledoval gradnjo na koprski Bonifiki.

Kaj natančno je bilo županu, da je kmalu zatem ležal celo v zasebni kliniki Una v Beogradu, ni znano, je pa njegove hospitalizacije preverjala tudi policija, ki preiskuje, ali so se pri izdajanju zdravniških opravičil in v ravnanju župana glede opravičevanja zgodila kazniva dejanja.

Krvni tlak se je stabiliziral

Popovič pravi, da spoštuje mnenja zdravnikov in da jim ne bo nasprotoval. "Ali je treba in kdo naj nadzira moje zdravje, je njihova, ne moja odločitev. S pomočjo preiskav, terapij in zdravil sem uspel stabilizirati krvni tlak. Na vse večje napore in stresne situacije pa se moram vnaprej pripraviti, počivati. Bi bil pa učinkovitejši predsednik iz bolnišnice kot trenutni predsednik in vlada skupaj," je svoje zdravstveno stanje komentiral Popovič.

Eugenija Carl, TV Slovenija