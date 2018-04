Nastaja Sloga, stranka, ki jo bo vodil Janko Veber

Sloga sprejema program

7. april 2018 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani nastaja nova stranka Sloga. Na ustanovnem kongresu volijo predsednika, ki bo po pričakovanjih postal strankin pobudnik in poslanec Janko Veber. Sprejeli bodo program in poudarili najpomembnejša izhodišča za državnozborske volitve, med katerimi poudarjajo odnos do družbene lastnine.

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo, kar prevečkrat pozabimo. In prevečkrat pozabimo, da izvoljeni predstavniki ljudstva niso nosilci oblasti, ampak njeni izbrani izvajalci, od katerih pričakujemo pošteno in odgovorno delo," so v vabilu na ustanovni kongres navedli ustanovitelji stranke.

Temelji kakovostnega in spoštovanja vrednega življenja so po njihovih navedbah delo, solidarnost in odgovornost, tudi odgovornost upravljanja skupne zasebne lastnine. Kot so opozorili, v Sloveniji ni bilo nikoli referenduma, na katerem bi se odpovedali družbeni lastnini ali se odločili, da je ta državna. Skupna zasebna lastnina je lastnina vseh državljanov, nihče je ne sme samovoljno razprodajati in uničevati tistega, kar so ustvarjale mnoge generacije, so prepričani ustanovitelji Sloge.

Pričakovati je, da bo stranko Sloga vodil Veber, sicer nekdanji poslanec in podpredsednik SD-ja. Poleg njega bodo na ustanovnem kongresu spregovorili še profesor Matjaž Gams, podjetnik Marko Golob in nekdanji kirurg Zvonko Hočevar. Sloga, ki nastaja iz istoimenskega društva, se bo tako pridružila že lepemu številu strank, ki so nastale pred skorajšnjimi državnozborskimi volitvami.

La. Da.