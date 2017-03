Poudarki Družino na Hrvaškem prevzel dublinski urad Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 23 glasov Ocenite to novico! Azilni dom na Viču v Ljubljani, kjer je bila družina leto dni nastanjena. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci Imeli so pravna sredstva, da bi družina ostala tukaj, pa so jo kljub temu deportirali. Udeleženka VIDEO Iz Slovenije bodo na Hrva... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekaj deset protestnikov poskušalo preprečiti deportacijo družine iz azilnega doma

Zbrane na shodu popisali policisti

22. marec 2017 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Iz Slovenije so na Hrvaško deportirali tričlansko družino prosilcev za azil. Deportacijo iz azilnega doma na Viču je poskušalo preprečiti nekaj deset protestnikov.

Prebežniški par je v Slovenijo prišel avgusta lani s turističnim vizumom in bil od takrat naprej nastanjen v azilnem domu Vič. V vmesnem času se jima je rodil sin.

Družina je čakala na odločitev, ali naj prošnjo za mednarodno zaščito obravnava Slovenija ali Hrvaška.

Tako otrok kot mati imata zdravstvene težave. Zastopniki družine zato menijo, da bi morala prošnjo za mednarodno zaščito prosilke in njenih družinskih članov obravnavati Slovenija.

Stališče vlade in ministrstva za notranje zadeve je, da diskrecijske klavzule in 17. člena dublinske uredbe ni mogoče razlagati kot pravice, ki jo v postopku uveljavlja prosilec, in da je odločitev o uporabi te klavzule v izključni pristojnosti države članice. Stališču je februarja pritrdilo Sodišče Evropske unije.

Na tej podlagi je pred dnevi slovensko vrhovno sodišče odločilo, da je za obravnavo prošnje pristojna Hrvaška in da se mora družina vrniti v to državo.

Deportacijo spremljali protestniki

Deportacijo iz azilnega doma na Viču je pospremilo nekaj deset protestnikov. Ti so poskušali preprečiti odhod vozila z družino, zato so jih popisali policisti.

Ena izmed protestnic je spomnila, da so družino deportirali kljub priporočilu Unicefa in varuhinje človekovih pravic, naj se prošnja obravnava v Ljubljani. Poleg tega bi Slovenija lahko sama uporabila omenjeno diskrecijsko klavzulo. "Imeli so pravna sredstva, da bi družina ostala tukaj, pa so jo kljub temu deportirali," je še dodala.

"To ni bil shod, to je bila podpora družini, ki so naši prijatelji," pa je na očitke policije, da so se udeležili neprijavljenega shoda, odvrnil drugi udeleženec. Po njegovem mnenju je tak odziv jasen, saj ljudje tega niso mogli sprejeti brez kakršnegakoli odziva, deportacijo družine pa je označil za "direktno nasilje nad ljudmi, ki v tej državi niso nikomur nič naredili".

