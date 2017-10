Nekdanji prvi tožilec Fišer suspendiran zaradi zadeve Škrlec

KPK o korupciji, sodišče zavrnilo ugotovitve

25. oktober 2017 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na vrhovnem državnem tožilstvu so suspendirali nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, ker se je znašel v kazenskem postopku zaradi spornega imenovanja Boštjana Škrleca za direktorja vrhovnega tožilstva leta 2012.

Fišerju se je mandat iztekel maja in je zdaj vrhovni državni tožilec kazenskega oddelka. Novi generalni državni tožilec Drago Šketa pa ga je suspendiral, poroča Večer.

Zgodba se vleče že iz leta 2012 - takrat je tik pred menjavo vlade Fišer kot generalni državni tožilec na mesto generalnega direktorja tožilstva postavil Boštjana Škrleca, ki je do tedaj delal kot državni sekretar pravosodnega ministra Aleša Zalarja.

Komisija za preprečevanje korupcije pod vodstvom Borisa Štefaneca je ugotovila, da sta s tem Zalar in Fišer delovala koruptivno, na kar sta se oba pritožila in vložila tožbo na upravno sodišče, zadeva je romala vse do vrhovnega sodišča, ki je novembra lani odločilo, da se odpravijo ugotovitve KPK-ja v tej zadevi.

Državnotožilski svet odkril nepravilnosti

A državnotožilski svet je leta 2015 odločil, da predlog takratnega generalnega državnega tožilca takratnemu pravosodnemu ministru, da naj bo Škrlec generalni direktor vrhovnega državnega tožilstva, ni bil dan skladno s tožilskim zakonom. Niso pa predlagali razrešitve Fišerja, saj teža kršitve po njihovih zgotovitvah ni bila tolikšna, še poroča Večer.

V SDS-u (ki je leta 2012 prevzel vodenje vlade) so na policijo in tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja, ki naj bi ga Zalar in Fišer storila pri imenovanju Škrleca. Poslanec Vinko Gorenak je februarja na seji DZ-ja izpostavil, da se ustvarja vtis, da gre zadeva v smeri zastaranja.

Novi generalni državni tožilec pa se je zaradi te zadeve zdaj odločil za suspenz svojega predhodnika.

A. S.