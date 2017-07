Šketa zaradi imenovanja Škrleca uvedel nadzor nad delom tožilstva

Šketa je kot novi državni tožilec zaprisegel v začetku maja

Na tožilstvu so potrdili, da je generalni državni tožilec Drago Šketa uvedel nadzor nad delom tožilstva v primeru imenovanja generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva Boštjana Škrleca.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je leta 2015 sporočila, da so pri nadzoru imenovanja Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva ugotovili, da sta nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar ravnala koruptivno.

Tako Zalar kot Fišer sta zaradi tega poročila vložila tožbo na upravno sodišče, zadeva je romala vse do vrhovnega sodišča, ki je novembra lani pritrdilo odpravi ugotovitev KPK-ja v tej zadevi.

Gorenak: Vtis, da gre zadeva v smeri zastaranja

Sicer pa so v SDS-u na policijo in tožilstvo leta 2015 podali kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja, ki naj bi ga Zalar in Fišer storila pri imenovanju Škrleca.

Poslanec SDS-a Vinko Gorenak je februarja na seji DZ-ja opozoril, da se ustvarja vtis, da gre zadeva v smeri zastaranja. Po njegovih informacijah naj bi namreč zadevo najprej vodila državna tožilka Karmen Erčulj, ki je bila lani imenovana za sodnico, od nje pa jo je prevzela Manja Prezelj, ki naj bi kmalu izpolnila pogoje za upokojitev. Tako bo zadeva znova predodeljena, je opozoril.

Takrat je tožilstvo vodil še Fišer, Šketa pa je kot novi generalni državni tožilec v DZ-ju zaprisegel v začetku maja.

