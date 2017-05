Nussdorferjeva: Ne smemo dovoliti zmanjševanja že pridobljenih pravic

Delo varuha v letu 2016

19. maj 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predstavila poročilo o stanju za lansko leto. Predala ga je predsedniku državnega zbora, kasneje ga bo še predsedniku države Borutu Pahorju.

"Na številnih področjih varovanja človekovih pravic se je zgodilo marsikaj pozitivnega, tudi premiki v smeri uresničevanja dolgoletnih priporočil varuha. Nastajajo številne zakonske rešitve, na primer na področju pravosodja, pričakujemo jih tudi na področju zdravstva. Iščejo se rešitve na področju zlorab delavcev in tudi drugje," je Vlasta Nussdorfer dejala ob predstavitvi poudarkov iz letnega poročila za leto 2016.

Poročilo v celoti

(PFD 5 MB)



Pojasnila je, da so lani kar nekaj odprtih vprašanj in težav rešili že s telefonskim pogovorom. Na njihovo brezplačno telefonsko številko so prejeli približno 10.000 klicev. Prijetno pa so presenečeni, kot je dodala, da so lani prvič v zgodovini institucije dobili vmesni pregled uresničevanja njihovih priporočil, in sicer od ministrstva za pravosodje. Pri varuhu so tako prepričani, da ima vlada resno namero sistematičnega spremljanja uresničevanja priporočil ter da bo z vmesnimi pregledi, ocenami in ukrepi njihovo uresničevanje še pospešila.

Revščina in socialne stiske

Od lanskih 83 priporočil jih je po trditvah Nussdorferjeve uresničenih 20, medtem ko jih 30 ostaja delno uresničenih. Tokrat v varuhu izpostavljajo 71 priporočil, največja njihova skrb pa ostajajo najranljivejši. "Revščina s svojimi številnimi obrazi ostaja osrednja tema in problem," je opozorila Nussdorferjeva in dodala, da so lani obravnavali največ pobud, ki so se nanašale na različne socialne stiske.

Nussdorferjeva je izpostavila nekaj uspešnih ustavnih zahtev. "Uspeli smo, da morajo občine še naprej s subvencijami pomagati socialno šibkejšim prebivalcem, ki živijo v tržnih in hišniških stanovanjih," je pojasnila. Dodala je, da jim je uspelo tudi, da bodo samozaposleni z realno oceno dohodkov imeli lažji dostop do pravic iz socialnih sredstev.

Med občutljivimi področji, ki so jih lani naslavljali, so še delavske pravice, kadrovska stiska inšpekcijskih služb, družinska, romska in okoljska problematika. Opozarjali so tudi na več zdravstvenih vprašanj.

Al. Ma.