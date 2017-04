Varuhinja človekovih pravic pošilja zakon o tujcih na ustavno sodišče

Varuhinjo so k tej odločitvi pozivali tudi podpisniki peticije

19. april 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo sprožila postopek ustavne presoje za novelo zakona o tujcih. Varuhinja sodišču predlaga tudi, da sporni člen zakona o tujcih obravnava prednostno.

K sprožitvi ustavne presoje za novelo zakona o tujcih so varuhinjo pozivali v nevladnih organizacijah, pred dobrim mesecem pa je prejela tudi poziv 1.300 podpisnikov peticije. Ti so varuhinjo pozvali, naj "ustavi norost po imenu novela zakona o tujcih", in dodali, da ima ob zakonu, ki tepta človekove pravice, na izbiro le jasno nasprotovanje ali odstop s položaja.

Novela zakona o tujcih je bila že ob sprejemanju deležna številnih kritik o neustavnosti in neskladnosti z mednarodnim pravom. Sporen je bil predvsem poseben ukrep omejevanja vstopa tujcev v državo, če niso izpolnjeni pogoji za vstop. Po mnenju inštituta Danes je nov dan, ki je sprožil peticijo, pa bi Slovenija s tem kršila pravico do učinkovitega azilnega postopka in posledično Ženevsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ter Dublinsko konvencijo.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar ustavni presoji nikoli ni nasprotovala. Čeprav verjame v ustavnost ukrepov, bi imela z njo namreč država trdneje začrtano smer, kako naj ravna, ko doseže obremenitev, ki ji lahko povzroči težave pri izvajanju mednarodnih obveznosti.

