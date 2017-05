Varuhinja vladi: Stanje na področju delavskih pravic je kritično

Nujni so ukrepi za zaščito dostojanstva zaposlenih in brezposelnih

Stanje na področju delavskih pravic je kritično, zato naj vlada končno upošteva priporočila urada varuha človekovih pravic, je opozorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Po besedah Nussdorferjeve jih vsako leto na delovnopravnem področju najbolj zaposlujejo izvajanje inšpekcijskih postopkov ter drugih oblik nadzora nad delodajalci, neplačevanje plač in prispevkov za socialno varnost, izvajanje pripravništva, prekarnost zaposlovanja, napotitev na delo v tujino in nasilje na delovnem mestu.

Na področju delavcev v državnih organih je najbolj problematično stanje v Slovenski vojski in v zaporskem sistemu.

Varuhinja je v sporočilu za javnost izpostavila tudi, da so ključna priporočila vladi, ki so jih pripravili na uradu varuha, kljub vztrajnemu ponavljanju preslišana in nerešena. Zato je vladi znova priporočila, naj začne omogočati uresničevanje pravice do dela vsakega posameznika.

Prav tako ji priporoča, naj vzpostavi pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanjem neto plač in davkov.

Nujni ukrepi za krepitev varstva delavcev in brezposelnih

Po mnenju varuhinje bi morala vlada omogočiti delovanje le tistim poslovnim subjektom, ki so ustrezni delodajalci in podjetniki, sistemsko urediti področje čezmejnega izvajanja storitev in skupaj s prenavljanjem delovnopravne zakonodaje ustrezno kadrovsko in strokovno okrepiti vse inšpekcijske službe.

Brez navedenih ukrepov, ki bodo zaposlene in brezposelne zaščitili, ni mogoče govoriti o njihovem dostojanstvu kot pravici, izrecno določeni tako v naših predpisih kot mednarodnih dokumentih. Pod vprašajem sta družbena enakost in temeljno ustavno načelo, da je Slovenija pravna in socialna država, je še poudarila v sporočilu.

