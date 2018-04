Obletnica: Na prvih demokratičnih volitvah slavil Demos

Volitve so potekale v več delih

8. april 2018 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred 28 leti so se slovenski volivci udeležili prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni in največ glasov namenili Demokratični opoziciji Slovenije (Demos), ki je z zmago dobila možnost, da sestavi vlado. Predsednik vlade je postal Lojze Peterle.

Volitvam je osem mesecev pozneje, 23. decembra 1990, sledil plebiscit, 26. junija 1991 pa razglasitev samostojnosti.

Volitev se je udeležilo 83,5 odstotka volivcev, Demos pa je zmago slavil s 54,8 odstotka dobljenih glasov volivcev. Volitve v takrat 240-člansko tridomno skupščino so sicer potekale v več delih: 8. aprila 1990 so volivci izbirali 80 delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin, 12. aprila pa še 80 delegatov zbora združenega dela.

Kot posamična stranka se je najbolje odrezala Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP), ki je v družbenopolitičnem zboru zasedla 14 delegatskih mest. Razen v zboru združenega dela so sicer prepričljivo večino v skupščini dobile stranke Demosa. V družbenopolitičnem zboru kot najpomembnejšem delu skupščine so dobile 47 sedežev, med njimi največ, 11 sedežev, SKD.

Hkrati z delegati volili tudi predsedstvo

Hkrati z volitvami v skupščino so potekale tudi volitve predsedstva. Za mesto predsednika predsedstva so kandidirali Milan Kučan, Jože Pučnik, Marko Demšar in Ivan Kramberger. V drugem krogu, 22. aprila, sta se pomerila Kučan in Pučnik, zmagal pa je Kučan.

Peterle prvi predsednik vlade

16. maja je bila na podlagi izidov volitev imenovana prva slovenska demokratično izvoljena vlada, ki so jo sestavljale stranke koalicije Demos. Njen predsednik je postal predsednik SKD-ja Lojze Peterle. On je to mesto najprej ponudil predsedniku Demosa Jožetu Pučniku, a ga je ta zavrnil.

A. K. K.