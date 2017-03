Obrambna ministrica poziva k modri odločitvi investiranja v lastno varnost

Ministrica optimistična glede nadaljnega razvoja vojske

13. marec 2017 ob 13:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrica za obrambo Andreja Katič poudarja, da je prav varčevanje na račun obrambe pripomoglo k uspešnemu prestanku gospodarske krize, sedaj pa je glede na razmere po svetu potrebna "modra odločitev za investiranje v lastno varnost."

Na ministrstvu za obrambo so, potem ko so predali predsedniku republike poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske v minulem letu, svoje dosežke predstavili še javnosti. Zaradi lani sprejetih ukrepov s katerimi se je ustavil trend padanja obrambnih izdatkov, so v delu obrambnega ministrstva in vojski zaznali pozitivne premike. Ministrica pa ob tem opozarja, da ocena še vedno ni takšna kot si jo želijo.

V prihodnjih letih namerava vlada vsako leto obrambnemu proračunu zagotoviti dodatnih 20 do 30 milijonov evrov, kar pa je po besedah ministrice le prvi mejnik. Drugi bi moral biti znatno povečanje srestev, tako da bi ta dosegla raven pred gospodarsko krizo, saj je varnost dolgoročna investicija.

Uresničevanje ciljev Nata

Trenutno je največji cilj ministrstva uresničevanje ciljev zmogljivosti Nata 2017 za Slovenijo. Med temi so izgradnja dveh srednjih bataljonskih skupin, bolnišnica Role 2, ustrezni komunikacijski in informacijski sistemi, kibernetska obramba, sile za specialno delovanje in zmogljivosti za usmerjanje zračne podpore.

Samo za nabavo novih bojnih vozil za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine bi sicer potrebovali 600 milijonov evrov, torej za izgradnjo dveh 1,2 milijarde evrov. A z napovedmi vlade o dodatnih sredstvih ostaja ministrica optimistična do nadaljnega razvoja Slovenske vojske.

Luka Lukič