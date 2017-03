Pahor: Slovenska vojska ostaja na najnižji sposobnosti delovanja.

Pahor prejel letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

10. marec 2017 ob 08:01,

zadnji poseg: 10. marec 2017 ob 14:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je prejel poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske v preteklem letu, ki sta mu ga izročila ministrica za obrambo Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman.

Iz poročila je razvidno, da Slovenska vojska ostaja na najnižji mogoči ravni sposobnosti delovanja, saj je ocena njene pripravljenosti v miru zadostno, pripravljenost v krizi ali vojni pa ocenjena kot nezadostno. Kot največje težave je Pahor izpostavil kadrovsko pomanjkljivost in pomanjkanje ustrezne opreme in popolnjenost enot z ustreznimi kadri.

Ob tem je dejal, da je spodbudna ustavitev padanja obrambnih izdatkov, saj bodo nova sredstva, ki so predvidena za letošnje in prihodnje leto omogočila vojski, da opravi vse naloge. Ob tem je Pahor predlagal postopno višanje izdatkov ter posodobitev Slovenske vojske in varnostnega sistema.

V primeru bistvenega in nenadnega poslabšanja varnostnih razmer v neposredni bližini, pa bi bilo treba Slovenski vojski hitro in izdatno finančno pomagati, je povedal Pahor. Po njegovi oceni "še nič ni usodno zamujeno glede tega, ne smemo pa več odlašati". Poudaril je, da so se mednarodne varnostne razmere v zadnjih letih znatno poslabšale je dejal Pahor in poudaril, da Slovenija ni neposredno finančno ogrožena, zato se lahko na spremembo razmer odzove tudi postopno.

Ministrica: Varčevanje se bo še poznalo

Pahor je pohvalil vojake, ki so svoje naloge opravili z odliko, a ta predanost sama po sebi ni dovolj. Številke kažejo, da vojaški poklic ni več konkurenčen in da ga je treba ustrezno ovrednotiti tako z vidika statusa kot tudi plačila, je sklenil predsednik republike.

Obrambna ministrica Andreja Katič je ob tem dejala, da tudi letošnje poročilo ni takšno, kot bi si ga želeli. Je pa poudarila, da bodo nova sredstva za vojsko nekoliko ublažila vse težave, čeprav se bodo, tako ministrica, posledice večletnega krčenja obrambnih izdatkov poznale še nekaj časa.

