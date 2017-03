Veterani o vnovični uvedbi vojaškega roka: Ni smiselna

Raje bi videli usposabljanje državljanov za obrambo

4. marec 2017 ob 15:15

Pekre - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na posvetu veteranov v Pekrah so bili ti mnenja, da vnovična uvedba vojaškega roka ni smiselna, krepiti pa je treba domoljubje.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo vsako leto organizira posvet predsednikov in sekretarjev Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS). Tokrat so se srečali v nekdanjem 710. Učnem centru Teritorialne obrambe, sedanjem Izobraževalnem centru za usposabljanje v Pekrah.

Na posvetu je sodeloval tudi nekdanji diplomat in analitik sedanjega stanja v mednarodnem vojaško-obrambnem ter političnem okolju Mirko Cigler. Zbrane je seznanil s sodobnimi vojaškimi izzivi ter posledicami in vplivi na domače okolje.

Beseda je tekla še o nedavni ideji vnovične uvedbe obveznega vojaškega roka. Veterani vojne za Slovenijo, združeni v ZVVS, so namreč prepričani, da imajo odgovornost in dolžnost pomagati pri iskanju najustreznejših rešitev pri ohranjanju temeljnega poslanstva Slovenske vojske, to je njene sposobnosti za uspešno nacionalno obrambo in sodelovanje v zavezništvu.

Raje bi državljane usposobili za sodelovanje v obrambi

Vojni veterani so povedali, da se ne zavzemajo za klasično služenje vojaškega roka, temveč za takšno splošno vojaško obveznost, ki bo večino državljanov pripravila in usposobila za sodelovanje pri obrambi Slovenije.



Potrebna sta razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja za vojaško-obrambne in zaščitne naloge za mlade po končani srednji šoli ter uvedba določenih tem v izobraževalni proces, in sicer vzgoje dejavnega državljana, so prepričani. Le dejavni državljani bodo lahko vplivali na stanje v družbi ter tako tudi na zavest o potrebi in pomenu domoljubja, saj je domoljubje ena izmed pomembnih vrednot vsakega dejavnega državljana, je bili slišati v Pekrah.

Že zdaj možnost rezervistov

Sicer pa je predsednik ZVVS-ja Ladislav Lipič, tudi nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, že pred časom izjavil, da je "ponovna uvedba trimesečnega vojaškega roka misija nemogoče, da to ni učinkovit in racionalen sistem, po trimesečnem usposabljanju uporabiti kandidata oz. mlade, poslati jih na neko služenje nevarne aktivnosti pa bi bilo podobno samomoru".

Slovenska vojska s sistemom usposabljanja že sedaj zagotavlja možnost trimesečnega prostovoljnega služenja vojaškega roka in druge oblike vojaškega usposabljanja državljanov Republike Slovenije, ki tako spoznajo in pridobijo znanje na vojaškem in obrambnem področju. Veterani se zato sprašujejo, zakaj se ni uresničevala zakonska obveza ter popolnjevanje tudi potreb pogodbene rezerve zagotavljalo iz tega vira.

Veterani so še opozorili, da so resolucije, strategije, doktrine in koncepti potrebni temeljitih sprememb, predvsem pa terjajo jasen odgovor na vprašanje, ali izpolnjevanje zavez do mednarodne skupnosti pomeni opustitev neposrednega varovanja lastnega ozemlja z lastnimi silami.

Člani ZVVS-ja so slovenski politiki ob tem sporočili, da se obrambna politika ne vodi od mandata do mandata ene stranke ali enega ministra, pač pa je potrebna dolgoročna strategija nacionalne varnosti, ki bo združevala cilje in nosilce za obrambo domovine.

A. Č., Duška Lah, TV Slovenija