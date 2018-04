Ogledalo Slovenije: Slovenci so srečnejši kot pred štirimi leti

Najmanj zaupanja

12. april 2018 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slaba dva meseca pred parlamentarnimi volitvami smo prebivalci Slovenije občutno srečnejši in bolj optimistični, kot smo bili pred volitvami leta 2014, je ugotovila raziskava Ogledalo Slovenije.

Tokratna raziskava Ogledalo Slovenije je razkrila, da je s splošnim stanjem v Sloveniji zadovoljnih 22 odstotkov prebivalcev, kar je skoraj štirikrat več kot pred volitvami leta 2014. Nezadovoljnih je 47 odstotkov ljudi oziroma skoraj polovica manj kot leta 2014. Delež nezadovoljnih je prvič padel pod 50 odstotkov.

Izboljšalo se je tudi osebno razpoloženje prebivalcev. Delež zelo srečnih je prvič večji od deleža tistih, ki menijo, da sploh niso srečni. Leta 2014 je bil delež zelo srečnih nekoliko manjši od 50 odstotkov, letos pa se je zvišal na skoraj 70 odstotkov. Največji porast zelo srečnih je bil po februarju lani.

Upadla je stopnja zaupanja prebivalcev v institucije družbe in države. Zaupanje v institucije je letos za deset odstotnih točk nižje od leta 2014. Med tistimi, ki so največ izgubili glede zaupanja, je vojska, ki je izgubila 39 odstotnih točk, sledijo predsednik republike, zdravstvo, mediji in tuja velika podjetja.



Najmanj zaupanja v vladne stranke

Največji porast stopnje zaupanja so ugotovili pri županih, velikih slovenskih podjetjih in bankah. Najbolj zaupanja vredne institucije so mala slovenska podjetja, na dnu lestvice zaupanja pa so se znašle stranke vladne koalicije. Sledijo jim državni zbor, vlada in Cerkev.

Raziskava Ogledalo Slovenije občasno meri zadovoljstvo prebivalcev glede na splošno stanje v Sloveniji, pričakovanja o nadaljnjem razvoju dogodkov, oceno osebne sreče in osebno razpoloženje o prihodnosti.

Agencija Valicon je raziskavo izvedla med 6. in 9. aprilom na vzorcu 518 anketirancev v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Vir: Valicon

