Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Omejitev vpisa je na 88 študijskih programih. Foto: BoBo Dodaj v

Omejitve vpisa na 88 študijskih programih

Študijsko leto 2018/2019

21. junij 2018 ob 21:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2018/2019. Omejitve bodo na 88 programih.

Ob tem je Univerza v Ljubljani za tri študijske programe z omejitvijo vpisa predlagala tudi povečanje vpisnih mest. Na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Multimedija je prišlo do povečanja s 30 na 35 vpisnih mest, na univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Pedagogika in andragogika s 40 na 50 mest in na univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu prve stopnje Kulture vzhodne Azije, smer koreanistika, s 15 na 20 mest.

G. K.