Otroški dodatek ostaja, tudi če otrok ne hodi v šolo

Namesto denarja ob rojstvu bodo starši dobili dobroimetje

31. januar 2018 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci so iz novele zakona o starševskem varstvu črtali določilo, da starši, katerih otroci ne obiskujejo osnovne šole iz neupravičenih razlogov, ne bi več dobili otroškega dodatka. Novela gre sicer zdaj v razpravo na plenarno sejo DZ-ja.

Odbor je dopolnjeni predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih danes soglasno potrdil za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ-ja, v razpravi pa so največ pozornosti namenili prav členu, ki so ga potem črtali.

Če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole, eden od staršev po predlogu vlade ne bi bil upravičen do otroškega dodatka. Na ministrstvu za delo namreč menijo, da je največja korist otroka tudi to, da obiskuje osnovno šolo. Šolski inšpektorat pa v zadnjem letnem poročilu ugotavlja, da se število otrok, ki ne hodijo v šolo, iz leta v leto povečuje, in to predvsem pri romskih otrocih. Zato letno zoper okoli 70 staršev uvedejo skrajni ukrep - prekrškovni postopek na davčnem uradu - a zaman, kajti otroci še vedno ne obiskujejo pouka.

A sta predlog odvzema otroškega dodatka kot neprimernega ocenila tako varuh človekovih pravic kot skupnost centrov za socialno delo. V razpravi na odboru DZ-ja je Miha Kordiš iz Levice poudaril, da se je treba najprej vprašati, zakaj otroci v določeni skupnosti ne hodijo v šolo. Zahtevnih družbenih vprašanj po njegovih besedah ni mogoče reševati z odvzemom otroškega dodatka.

Saša Tabaković iz SMC-ja pa je opozoril, da starši uporabljajo otroški dodatek za različne namene, nekateri res za otroka, nekateri pa za plačilo položnic ali za cigarete. Če otrok ne hodi v šolo, mu je tako odvzeta možnost, da bi v življenju napredoval in uspel, je poudaril.

Namesto denarja dobroimetje

Veliko pozornosti so v razpravi namenili tudi predlagani novosti, ki od leta 2020 določa izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ne več v obliki denarnega zneska v višini 280 evrov. Dobroimetje bo mogoče po besedah državne sekretarke na ministrstvu Martine Vuk porabiti denimo za otroško opremo, različne potrebščine za otroke in otroško hrano.

Iva Dimic iz NSi je menila, da bi morala pomoč tudi po letu 2020 ostati v obliki denarnega zneska. Za izbiro ponudnikov vsebine dobroimetja bo treba pripraviti javni razpis, "razpisi pa vedno dajejo prednost določenemu ponudniku", je dejala. Z njo se je strinjal tudi Marijan Pojbič iz SDS.

Po 4. letu dodatek ne bo višji

Predlog novele, ki ga je predstavila državna sekretarka Vukova, prinaša še nekatere druge novosti. Med drugim uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. Poleg tega uvajajo 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki jim je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.

Prav tako predlog določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za otroka do štirih let. S takšnim ukrepom naj bi spodbudili starše k vključitvi otrok, starejših od štirih let, v vrtec.

A. S.