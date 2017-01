Dodatnih pet dni starševskega dopusta za očete

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo

Očetje imajo letos na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta, kar je pet dni več kot lani. Neplačani očetovski dopust bo prav tako trajal 25 dni, kar pa je pet dni manj kot lani.

Oče mora prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Deset koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta pa je treba izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najpozneje do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole.

Preostalih 25 koledarskih dni, za katere so plačani prispevki, lahko izrabi do tretjega leta otrokove starosti. Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta in bodo vloge vložili v letu 2017.

Plačani očetovski dopust bodo lahko po novi ureditvi uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta. Uveljavljali jih bodo lahko tudi, če so v lanskem letu že pridobili pravico do petih plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še pet dni. Če pa teh pet plačanih dni še niso izkoristili, bodo lahko izrabili deset dni v strnjenem nizu.

Za očete z otrokom, starejšim od treh let, nova ureditev ne velja. Pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, namreč nimajo več oziroma je ne morejo uveljavljati.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo, center pa prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni treba navesti datumov izrabe dopusta.

