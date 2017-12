Z novim letom še 50 tisoč otrok upravičenih do otroškega dodatka

Sproščanje varčevalnih ukrepov

27. december 2017 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je opozorila na sprostitev nekaterih varčevalnih ukrepov v novem letu. Tako bo v letu 2018 plačani očetovski dopust znašal 30 dni, pokojnine se bodo uskladile dvakrat, do otroškega dodatka pa bodo upravičeni starši v 7. in 8. dohodkovnem razredu.

Za izplačilo otroških dodatkov je prihodnje leto v proračunu predvidenih 237 milijonov evrov, je povedala ministrica, saj bo s sprostitvijo otroškega dodatka za 7. in 8. dohodkovni razred do njega upravičenih še 50 tisoč otrok, medtem ko ga zdaj že prejema približno 250.000 otrok. V 7. in 8. dohodkovni razred se uvrščajo starši, ki skupaj zaslužijo med 2.637 in 4.079 evrov neto, za otroški dodatek pa lahko zaprosijo že decembra in ga prejmejo januarja.

Če starša skupaj zaslužita neto med 2.637 in 3.379 evrov, se pri otroškem dodatku uvrstita v 7. dohodkovni razred. Če pa skupaj zaslužita med 3.379 in 4.079 evrov, se uvrstita v 8. dohodkovni razred, navajajo na ministrstvu. Pričakujejo, da bo do otroškega dodatka upravičenih še približno 50.000 otrok, medtem ko ga zdaj že prejema približno 250.000 otrok.

Pomoč ob rojstvu otroka bo prihodnje leto znova univerzalna pravica, ki jo bodo dobili vsi starši z novorojenčkom ne glede na dohodek. Prejeli bodo 280 evrov, je dejala ministrica. Poleg tega bodo novosti pri očetovskem dopustu. Očetje, ki bodo dobili otroka, bodo v letu 2018 upravičeni do 30 dni plačanega očetovskega dopusta, kar je pet dni več kot letos.

Nova pravila za sklepanje zakonske zveze

Prihodnje leto bo začel veljati del družinskega zakonika, ki se nanaša na sklepanje zakonske zveze, postopek pred in med samo sklenitvijo zakonske zveze, prav tako pa tudi na možnost jubilejne sklenitve zakonske zveze. Prav tako bo začel veljati nov pravilnik o sklepanju zakonske zveze.

Zakonsko zvezo bo po novem mogoče skleniti tudi brez prič, župani pa bodo imeli po zakonu avtomatično pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, tako da jih ne bo treba več posebej pooblaščati za to. Pokojnine se bodo v letu 2018 po ministričinih besedah uskladile redno, in sicer februarja za 2,2 odstotka, aprila pa še izredno za 1,1 odstotka. Vsi upokojenci bodo julija prejeli tudi letni dodatek.

Vendarle reorganizacija CSD-jev

Ministrstvo bo imelo v letu 2018 največ dela z izvajanjem reorganizacije centrov za socialno delo, ki bo s 1. oktobrom zaživela tudi v praksi, je napovedala ministrica. Po noveli zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo, enote centrov za socialno delo ostajajo, se pa združujeta njihova administrativna in splošna služba v 16 območnih centrov.

Reorganizacija predvideva združitev sedanjih centrov za socialno delo v 16 območnih centrov. Vseh 62 enot centrov za socialno delo pa bo še vedno ostalo glavni nosilec socialne politike v lokalnem okolju. Vlada je uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter o določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območnega delovanja sprejela decembra.

V letu 2018 je predvidena tudi novost pri višini denarne socialne pomoči za eno osebo. Po predlogu novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki je zdaj v medresorskem usklajevanju, bi se zvišala na 331 evrov. To je 34 evrov oziroma 11 odstotkov več kot zdaj. Predlog naj bi bil po ministričinih besedah na vladi januarja, v DZ-ju pa naj bi bil sprejet še v tem mandatu.

