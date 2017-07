Pahor o hrvaški ignoranci: "Pred nami je zahteven problem, ki ni nerešljiv"

Slovenski politiki pričakujejo pritiske EU-ja na Hrvaško

5. julij 2017

zadnji poseg: 5. julij 2017 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Slovenski politični vrh je na vrhu pri premierju Miru Cerarju izrazil trdno odločenost za enotno spoštovanje arbitražne sodbe in njeno implementacijo v dialogu s Hrvaško ter ob obveščanju Evropske komisije.

Po besedah premier Mira Cerarja so predsedniki parlamentarnih strank in predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ-j Milan Brglez ter predsednik DS-ja Mitja Bervar v konstruktivni razpravi presodili, da mora biti Slovenija v procesu implementacije odločna, a preudarna.

"Vsak korak moramo temeljito premisliti, ga sprejeti premišljeno in vseskozi vzdrževati dialog s Hrvaško v duhu dobrososedskih odnosov," je po srečanju slovenskega političnega vrha povedal Cerar. Po njegovih besedah so poudarili tudi pomen odločbe arbitražnega sodišča za širšo regijo, posebej za države Zahodnega Balkana.

Pojasnil je, da je želel danes doseči potrditev in utrditev politične enotnosti glede spoštovanja arbitražne odločbe in njene uveljavitve. Razgovor je označil za konstruktiven ter zagotovil, da bodo srečanja nadaljevali, ko bo prišlo do novih dejstev in okoliščin, s katerimi jih bo želel seznaniti.

Na vladi bodo ta teden ustanovili delovno skupino, ki bo izvajala redne aktivnosti glede udejanjanja arbitražne razsodbe, o katerih pa se bodo morali sproti dogovarjati s Hrvaško.

Poudaril je, da glede srečanja 12. julija s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem ne smemo imeti prevelikih pričakovanj, saj Hrvaška vztraja, da odločbe ne bo uresničila. "Predstavil mu bom, kakšen je naš pogled na prve in kasnejše korake v zvezi z arbitražno odločbo, potem pa mu bom prisluhnil," je povedal Cerar, ki verjame v konstruktiven razgovor. Kljub temu je napovedal, da bo na srečanju zelo jasno zastopal stališče, da je treba v sodelovanju s sosedo izvesti arbitražno odločbo.

"Gre za prvi tovrstni razgovor, do katerega je treba imeti razumevanje, da verjetno še ne bo prinesel nekaterih jasnih odločitev ali rešitev," je dejal. A je po njegovem mnenju pomembno, da dialog začnejo. Dodal je, da verjame, da bosta državi najprej poskušali narediti vse za to, da bosta v dialogu dosegli skupna stališča, a možnosti pomoči Evropske komisije po njegovih besedah ne smejo zavreči. Pač pa se je moramo oprijeti, če bi se to izkazalo za potrebno, je pristavil.

Pahor: Zaradi hrvaškega stališča ne bo lahko

Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju poudaril, da je treba uveljavitev razsodbe arbitražnega sodišča doseči na miren način in s pogovori. "Imamo enkratno priložnost, da enkrat za vselej zapremo to poglavje. Ne bo lahko zaradi stališča hrvaške države, vendar pa mislim, da je s potrpežljivo in modro politiko to mogoče storiti tako, da se bomo potem vsi čutili zadovoljne, ker je bilo to vprašanje enkrat za vselej na osnovi sodišča, ki ga je določil arbitražni sporazum, sprejeto in rešeno," je dejal Pahor in izrazil prepričanje, da katera koli odločitev prej ali pozneje glede rešitve meje s Hrvaško ne bi bila za Slovenijo ugodnejša od te, ki jo je Slovenija dosegla z arbitražnim sporazumom.

Pahor je priznal, da bo uveljavitev razsodbe sodišča velik in zahteven problem ob zavedanju, da Hrvaška uradno razsodbe arbitražnega sodišča ne upošteva. Uveljavitev razsodbe arbitražnega sodišča pa je mogoče doseči "mirno, s pregovori, preudarno in tako, da se ohranita mir in varnost in okrepi zaupanje ter dobrososedstvo na dolgi rok".

"Pred nami je zahteven problem, ki ni nerešljiv," je še dejal predsednik republike in presodil, da bo zelo pomembno, da bo v dialogu pomagala Evropska komisija ter da bo mednarodna skupnost spodbudila obe državi, da prideta do rešitve tega vprašanja na osnovi mednarodnega prava in odločitve arbitražnega sodišča.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je na sestanku pri premierju Miru Cerarju izrazil upanje, da bodo stranke zmogle toliko političnega razuma, da bodo poenotene v misli, da je treba arbitražno razsodbo spoštovati in uresničiti.

Bervar pa je po sestanku dejal, da je najpomembneje, da smo po razsodbi kar se da enotni. Zato so se dogovorili, da bodo sestanki med političnimi akterji v naslednjem obdobju aktivnejši, da se bodo povezali med sabo. Obstaja namreč ogromno mnenj, ki jih je treba skupaj upoštevati in iz njih oblikovati neko skupno mnenje celotne države in vlade, je opozoril.

Han je bil zadovoljen z odzivom Evropske komisije, ki od obeh držav pričakuje udejanjenje arbitražne razsodbe. Na vprašanje, kako prisiliti Hrvaško k spoštovanju odločbe, pa je odgovoril z oceno, da "na denar vsi reagiramo". "Če se ne spoštuje odločitve arbitražnega sodišča, ni izplačila kohezijskih in evropskih sredstev," je predlagal Han in dodal, da bi tako način vsaka država spoštovala Evropo oz. odločitve.

Novakova bi sprejela ponudbo evropske komisije

Predsednica NSi-ja Ljudmila Novak pričakuje, da bo premier Miro Cerar razkril kratkoročne in daljnoročne načrte za uresničitev arbitražne odločitve. Novakova bi sprejela ponudbo Evropske komisije, ki je pripravljena sodelovati v pogovorih s Hrvaško. Kot opozarja, smo imeli doslej prevečkrat dvostranske pogovore, ki se niso uresničili.

Predsednica Zavezništva Alenka Bratušek pričakuje, da bodo končno od besed prešli k dejanjem in bodo na mizo prejeli rešitve za ljudi, ki so po odločitvi arbitražnega sodišča pristali zunaj naše države. Od Evropske komisije in držav članic pa pričakuje, da bodo pritisnile na našo južno sosedo, da je treba odločitev uveljaviti. "Če pravne odločitve ne veljajo več, Evropa nima več prihodnosti," je pristavila.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec razmišlja, da gre najverjetneje za vnovični poskus približanja stališč premierja Cerarja in predsednika SDS-a Janeza Janše. Po njegovih besedah je sicer bistveno, da se arbitražna odločba spoštuje in uveljavi, o čemer kljub vsemu obstaja soglasje, "ostalo je bolj kot ne piar za vlado, da skuša ustvariti mitološki politični konsenz".

Opozicijska kritika

Na seji odbora za zunanjo politiko DZ-ja (OZP) pa je prišlo do polemične razprave med ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem in članoma odbora iz vrst opozicijskega SDS-a Brankom Grimsom in Anžetom Logarjem, ki sta namreč menila, da je razsodba arbitražnega sodišča slaba za Slovenijo.

Logar je dejal, da gre pri uradnih odzivih na razsodbo za "samohvalo brez samokritike". Grims pa je poudaril, da je Slovenija izgubila stik z odprtim morjem in "praktično vse, kar je imela skozi vso svojo zgodovino".

"Slovenija je skozi vso svojo zgodovina imela teritorialni stik in neposreden dostop do odprtega morja. Zdaj ga prvič v zgodovini nima več in sploh ni več prava pomorska država in je prikrajšana država," je opozoril Grims in dodal, da je "skrajna neumnost", da je uradno stališče vlade, da je arbitraža "veličasten dosežek", ker naj bi to bilo slabo za morebitna nadaljnja dvostranska pogajanja.

Arbitraža je katastrofa za Slovenijo in njen nadaljnji razvoj, je še dejal. Meni tudi, da je Hrvaška z arbitražno razsodbo "dobila več, kot je sama pričakovala".

Erjavec je v odgovoru dejal, da ima Slovenija tako rekoč stik z odprtim morjem, "ima fizični stik z odprtim morjem". Območje stika daje tri svoboščine (svoboda plovbe, svoboda preleta in polaganja kablov, cevovodov itd.), kar pomeni, da Hrvaška de iure ima teritorialno morje, de facto pa ima to tudi Slovenija, je še dejal.

Hrvaška vztraja pri svojih stališčih

"Bilo bi dobro, da Evropska komisija ostane v okviru svojih pristojnosti, za arbitražni proces in mejna vprašanja pa nima nobenih pristojnosti," je v Bakru izjavil Plenković in pojasnil, da se Belgija in Nizozemska o meddržavni meji pogovarjata že leta, ne da bi opazil, da je bila to tema na sejah Evropske komisije ali Evropskega parlamenta.

Plenković je tudi dejal, da od svojih kolegov in članov komisije pričakuje jasno izjavo, da spoštujejo dejstvo, da gre za dvostranski problem ter da je Hrvaška pripravljena iskati rešitve v pogovorih s Slovenijo. Hkrati je opozoril, da bo hrvaško stališče nespremenjeno: arbitražni postopek je bil kontaminiran zaradi kršitev slovenske strani.

"Pomembno je najino srečanje s kolegom Cerarjem 12. julija v Ljubljani. Vsi naši odzivi so razumski in razumni, prejšnji teden smo poudarili, da ne želimo nobenih enostranskih potez Slovenije, niti jih ne bo naredila Hrvaška. V prihodnje se bomo pogovarjali o reševanju vprašanja meje," je še dejal Plenković in dodal, da na Hrvaškem ni potrebna zaskrbljenost zaradi izjave kolegija Evropske komisije. "Ta izjava nima nobene posebne politične ali pravne moči."

PVRH @AndrejPlenkovic: Stav hrv.inst., Sabora, Vlade, pol.stranaka ostaje jedinstven. Bilo bi dobro da EK stoji u okviru svojih nadležnosti. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) July 5, 2017

