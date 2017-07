Pahor: Spomenik vabi k razmišljanju. A vsak naj ravna po svoji vesti in svobodno.

Odkritje 1,2 milijona evrov vrednega spomenika

"Dobivamo osrednji prostor skupnega spominjanja. Narod, nacijo, zrelo nacijo konstituirajo skupni spomini. Kakršni smo, smo zaradi naših spominov," je na svečanosti ob odkritju spomenika vsem žrtvam vojn dejal predsednik države Borut Pahor.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani so slovesno odkrili spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Govorec je bil predsednik države Borut Pahor, sledila pa je molitev za žrtve, ki jo je vodil nadškof metropolit Stanislav Zore.



Predsednik republike Borut Pahor, tudi idejni "oče" spomenika vsem žrtvam, je v svojem govoru povedal, da se Slovenija z odkritjem osrednjega državnega spomenika vsem žrtvam vzpostavlja kot zrela nacija.

"Pot v nacionalno in politično svobodo je bila dolga, prepojena z odtekajočim življenjskim sokom in grenkimi žalostnimi solzami. Ob njej so na eni ali drugi strani poti ali pozabljeno daleč od nje ostajale žrtve. Zdaj smo odmeve vseh njihovih trpečih duš končno simbolno poklicali k zadoščenju, pokoju in spokoju na skupnem mestu. In zdi se mi, kot bi od njih slišal docela iskren apel – nikoli več vojne, nikoli več bratomorne vojne. Kot bi odzvanjali Prešernovi verzi. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo," je povedal Pahor zbranim na otvoritvi spomenika, ki po njegovih besedah vse Slovenke in Slovence k pomiritvi in spravi.

"Čeprav bo ta osrednji državni spomenik najprej spominjal na vse žrtve in mrtve, bo v metaforičnem smislu pravzaprav nagovarjal vse žive, ki bomo postali pred njim. Nagovarjal nas bo k sožitju, razumevanju, odpuščanju, sodelovanju, miru in spravi. Znotraj našega naroda in z drugimi," je še pojasnil predsednik republike.

"Strašno sem ponosen, da sem Slovenec. Ne zato, ker bi čutil večvrednost v primerjavi z drugimi narodi. Marveč zato, ker ne čutim absolutno nikakršne manjvrednosti. Brez strahu zdaj moj narod, nacija, ki ji pripadam, na ramenih preteklosti svobodno in zavzeto gleda izzive prihodnosti. Obstali bomo, ker se kljub vsemu prerekanju ne sovražimo. Našim otrokom bo to strašno čustvo prihranjeno. Vzgajani bodo za sožitje, spoštovanje in sodelovanje," je svoj govor končal Pahor in za konec spomenik označil za spomenik ljubezni.

Ob začetku slovesnosti je državna delegacija k spomeniku položila venec. Predsednika republike Pahorja so pri tem spremljali predsednik državnega zbora Milan Brglez, premier Miro Cerar in predsednik državnega sveta Mitja Bervar ter tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman in generalni direktor policije Marjan Fank.

Postavitev naložena že pred osmimi leti

Program slovesnosti na Kongresnem trgu je pospremila slovenska himna v izvedbi Policijskega orkestra in Orkestra Slovenske vojske, Slovenski oktet pa je izvedel pesem Ko mene več ne bo Saša Fajona in Draga Misleja - Mefa v aranžmaju Ambroža Čopija ter domoljubno Slovenec sem Jakoba Gomilška na glasbo Gustava Ipavca.

Postavitev spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam je določila novela zakona o vojnih grobiščih leta 2009. Na spomeniku je zapisana prva kitica pesmi Otona Župančiča, posvečene narodnim herojem, ki jo je pesnik v rokopisu iz leta 1949 zapisal v obliki: "Domovina je ena / nam vsem dodeljena, / in eno življenje, / in ena smrt."

V noveli je zapisano, da mora spomenik "z obliko in velikostjo izražati pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za prebivalce slovenskega ozemlja, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti pa med prvo in drugo svetovno vojno. Posvečen je tudi civilnim žrtvam vojne in revolucionarnega nasilja".

Pahor: S tem smo postali zrel narod

Postavitveni prostor za spomenik so štirje predsedniki ob osrednjem ljubljanskem trgu odprli junija 2015. Slovenija s spomenikom sledi večini evropskih držav, ki imajo postavljena obeležja v spomin ljudem, ki so umrli v vojnah. V uradu predsednika republike so poudarili, da ne gre za spomenik sprave, ampak za spomenik, ki vabi k spravi. "Spomenik je pomemben, ker z njim kličemo Nikoli več vojne, nikoli več sovraštva!" je v sredinem pogovoru za Kanal A dejal predsednik republike Pahor. Ob tem je dodal, da se z odkritjem spomenika "konstituiramo kot zrela nacija".

Za Televizijo Slovenija pa je predsednik opozoril tudi na prizadevanja za pokop vseh žrtev, ki so jih odkrili v množičnih grobiščih.

Naročnik javnega natečaja za izbiro spomenika in financer postavitve je bilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vrednost investicije je dobrih 1,2 milijona evrov.

Spomenik, ki združuje ali razdvaja?

Spomenik vsem žrtvam vojn je že pred odkritjem delil slovensko politično sceno, predvsem tiste na bolj skrajnih političnih bregovih. "Na današnji dan leta 1920 so fašisti požgali Narodni dom v Trstu. Na današnji dan leta 2017 jim v Ljubljani postavljamo spomenik," so zapisali na svojem Facebook profilu v Levici, ki meni, da gre za spomenik zgodovinskega revionizma. "Ironično je, da je prav (leva)sredina največ storila za revizijo zgodovine - “oče” spomenika je Borut Pahor, gradi pa ga ministrstvo Anje Kopač Mrak -, za izničenja statusa in vloge Narodnoosvobodilnega boja ter s tem odprla vrata rehabitilitaciji skrajne desnice, ki že straši pri nas in po Evropi," so še zapisali.

Krščanski forum največje opozicijske stranke pa je na SDS-ovi spletni strani zapisal, da se "v ozadju dogodka, ki naj bi končno povezal sprte strani, znova skriva temni madež ne samo izkrivljanja zgodovine, pač pa tudi onečaščanje žrtev." "Dokler bodo po Sloveniji stali spomeniki, ki poveličujejo komunistično revolucijo, je nesmiselno z dragimi spomeniki ustvarjati iluzijo sprave, ki je še vedno ni. Ni pa je predvsem zaradi nezmožnosti soočenja z resnico ter zaradi radikalizacije ideoloških naslednikov tistih, ki so zločine izvajali," so dodali.

Na prireditvi ni bilo predstavnikov borcev

Na slovesnosti pa ni bilo tudi uradnih predstavnikov največje veteranske organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB. "Slovesnost, ki jo organizira in prireja država, predstavlja kršitev Ustave Republike Slovenije v kateri je določena ločitev cerkve in države. V program slovesnosti nikakor ne sodijo molitve katerega koli cerkvenega dostojanstvenika, pa naj bo to katoliški, protestantski, judovski, pravoslavni ali pa muslimanski," menijo v ZZB NOB in dodajajo, da "sama zasnova spomenika bolj spominja na razdvajanje in kaže na skrito željo po nekakšni "spravi," s katero se, ve se kdo, nabirajo volilni glasovi."

