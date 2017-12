Pahor v prvem javnem pozivu ni našel naslednika Alme Sedlar

Kandidacijski postopek bo ponovljen

18. december 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor v prvem javnem pozivu za imenovanje novega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ni imenoval nobenega izmed predlaganih kandidatov, temveč bo kandidacijski postopek ponovil.

Izbirna komisija je med osmimi kandidati Pahorju v izbiro za naslednika Alme Sedlar, ki je pred časom odstopila z mesta namestnika predsednika, predlagala Mateja Menceja, Mileno Pečovnik in Sandija Sendelbaha, a se Pahor ni odločil za nobenega.

Kot je poudaril, je KPK odigral pomembno vlogo pri preprečevanju in odkrivanju korupcije v času krize in so tudi zato pričakovanja javnosti do te institucije zelo visoka. Teh pa, tako Pahor, vsaj pri delu javnosti zdajšnja komisija ni izpolnila. Kot je dejal, bi ravnal "oportuno in neodgovorno", če bi si zatisnil oči pred izkušnjami z zadnjim imenovanjem ter izbral enega izmed kandidatk oziroma kandidatov samo zato, da bi bila sestava senata popolnjena, ne pa tudi najboljša.

Pahor: Kandidat mora izpolniti pričakovanja

Pahor je ob tem poudaril, da odločitev o namestniku velja za naslednjih pet let in ne le za čas do izteka mandata Borisu Štefanecu in njegovemu namestniku Igorju Lambergerju. Pahor je ob tem dejal, da mu njegova vest in izkušnje iz javne razprave nalagajo, da stori vse, kar je v njegovi moči, da imenuje kandidata ali kandidatko, ki bo izpolnil visoka pričakovanja.

Z nobenim izmed predlaganih kandidatov pa ni bil zadovoljen do te mere, da bi ga imenoval na položaj, je dejal Pahor in dodal, da je izbirna komisija njegovo odločitev sprejela s simpatijami in razumevanjem. Komisija je po Pahorjevih besedah sicer že v prvem razgovoru ocenila, da nihče izmed kandidatov ni v celoti izpolnil njihovih pričakovanj, če že mora izbirati med osmimi prijavljenimi, pa da predlaga omenjene tri.

Pahor poziva primerne kandidate

Ob tem je izrazil pričakovanje, da se bo po drugem javnem pozivu lahko odločil za nekoga, ki bo s svojim osebnim ugledom, avtoriteto in strokovnostjo zadostil njegovim pričakovanjem in pričakovanjem javnosti. Zdaj je namreč priložnost, da se z imenovanjem novega namestnika predsednika KPK-ja "postavi standard osebnosti", ki bo merilo za celoten prihodnji senat komisije, je pojasnil.

Po objavi javnega poziva v uradnem listu bodo imeli kandidatke in kandidati 30 dni časa za prijavo, nato se bo znova sešla izbirna komisija in mu v z zakonom določenem roku posredovala nov predlog, je pojasnil Pahor. Ob tem je pozval tiste, ki s svojim osebnim znanjem, strokovnostjo in ugledom lahko pripomorejo k uspešnemu boju proti korupciji, naj se nanj prijavijo.

L. L.