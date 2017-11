Predsedniku Pahorju predstavili tri kandidate za namestnike predsednika KPK-ja

Pahor mora nslednika Alme Sedlar izbrati v 30 dneh

30. november 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izbirna komisija za izbor namestnika predsednika protikorupcijske komisije je predsedniku republike Borutu Pahorju kot primerne kandidate predlagala Mateja Menceja, Mileno Pečovnik in Sandija Sendelbaha.

Predsednik Borut Pahor lahko novega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) imenuje zgolj izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala komisija, kar je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov, to je od srede, 29. novembra, je po današnjem delovnem srečanju, na katerem je komisija Pahorju predstavila svoje delo in primerne kandidate za namestnika predsednika KPK-ja, v povedala generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.

Predsednica izbirne komisije Katarina Bervar Sternad je pojasnila, da se je komisija sestala štirikrat. Najprej je preverila izpolnjevanje formalnih pogojev prijavljenih za to funkcijo ter zatem na pogovor povabila pet kandidatov, izmed katerih je kot primerne Pahorju v izbiro predlagala tri. Kandidati po navedbah Sternadove izhajajo iz različnih sektorjev, dva sta ekonomista, Pečovnikova pa je pravnica.

Na javni poziv predsednika republike se je sicer prijavilo osem kandidatov. Izpolnjevanje pogojev kandidatov je ocenjevala petčlanska izbirna komisija. DZ je vanjo imenoval poslanca SMC in predsednika mandatno-volilne komisije Mitjo Horvata, vlada pa profesorja na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Benjamina Flandra. V komisiji so bili še podpredsednica Sodnega sveta Jana Petrič, član Uradniškega sveta Albin Igličar in Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

G. C.