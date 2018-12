Parlamentarni odbor potrdil predlog vlade glede izplačila višjih zneskov zaradi napredovanj

Vlada prenaša interventni ukrep iz uredbe v zakon

6. december 2018 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarni odbor za notranje zadeve je brez glasu proti za obravnavo na plenarni seji DZ-ja pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. naziv, dobijo pravico do izplačila s 1. decembrom.

Po vladnem predlogu, ki ga je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, bi se tako uveljavil trajni zamik izplačila zaradi napredovanja za vse javne uslužbence in funkcionarje. Čas izplačila iz te pravice, ki doslej ni bil določen v zakonu, ampak v uredbi, je bil od sprejetja interventnih ukrepov tudi zdaj december. Interventni ukrepi pa bi se iztekli s 1. januarjem 2019 in v veljavo bi zato stopila ureditev, po kateri javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila napredovanj praviloma s 1. aprilom oziroma 1. majem.

Vlada je z namenom, da se to ne bi zgodilo oziroma da bi novela začela veljati pravočasno, predlagala obravnavo predloga po nujnem postopku. Z uveljavitvijo novele pa bi po besedah državne sekretarke tudi preprečili, da se javnofinančni odhodki v letu 2019 povečajo za približno 50 milijonov evrov. V predlogu predvideni ukrep je vključen tudi v dogovor, ki ga je vlada sprejela s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja in med drugim predvideva povišanje plač v javnem sektorju in povišanje nekaterih dodatkov.

Pozivi k celoviti odpravi varčevanja

V razpravi je Matej Tašner Vatovec iz Levice menil, da bi morali varčevanju reči konec, medtem ko spreminjanje interventnih ukrepov v sistemske pomeni, da se bo dejstvo, da je bil to varčevalni ukrep, kmalu pozabilo. Pridobljene pravice, ki so bile priborjene, bodo zdaj pozabljene, je menil. Podobnega mnenja je bil predsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Zvonko Černač iz SDS-a. Gre za gasilsko rešitev, medtem ko koalicijska pogodba predvideva sistemski ukrep, je dejal.

Po besedah Janija Möderndorferja iz SMC-ja pa ni pošteno, da se poslanci vmešavajo v dogovor med vlado in sindikati. "Če socialni dialog teče, ga je treba spoštovati," je menil. Anja Bah Žibert iz SDS-a je glavni vzrok za predlog videla v tem, da se izplačilo zamika v leto 2019. "V letu 2019 bo prišlo nekaj drugega na mizo in ti ljudje se bodo obrisali pod nosom," je napovedala. "Spet ne bomo nagradili tistih, ki si zaradi boljšega dela zaslužijo boljšo plačo," je menila. Mojca Žnidarič iz SMC-ja pa je poudarila, da gre v predlogu za to, kdaj v letu se uredi napredovanje za vse javne uslužbence in ne le za nekatere.