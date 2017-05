Pitje alkohola na prireditvah? Matični odbor DZ-ja se strinja.

Möderndorfer meni, da trenutna ureditev ni prinesla rezultatov

10. maj 2017 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Parlamentarni odbor za zdravstvo je kljub nasprotovanju vlade, stroke in nevladnikov podprl predlog novele, s katero bi znova dovolili prodajo določenih alkoholnih pijač na športnih prireditvah.

Novela zakona o omejevanju porabe alkohola tako omogoča prodajo alkoholnih pijač z vsebnostjo manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola na športnih prireditvah. Besedilo novele pa je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Ta je prepričan, da se je ukrep prepovedi točenja alkohola na športnih prireditvah pokazal kot neučinkovit. Dodal je, da novela ne govori le o točenju alkohola na športnih prireditvah, ampak na vseh prireditvah.

Ureditev, ki jo predlaga, pa je po njegovem mnenju učinkovitejša od sedanje, saj bo omogočen večji nadzor nad točenjem alkohola na prireditvah, zlasti v tistem delu zakona, ki prepoveduje točenje alkohola mladoletnim in vinjenim osebam.

Široko nasprotovanje noveli

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik je še pred glasovanjem izrazila upanje, da to ne bo "črni dan za javno zdravje v Sloveniji". Že pred tem so člani odbora namreč podprli dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero bi na gledaliških odrih dovolili kajenje zeliščnih cigaret.



Tudi psihiatrinji Maja Rus Makovec in Zdenka Čebašek-Travnik sta izrazili nasprotovanje predlogu zakona. Rus Makovčeva je poudarila, da težje ko je alkohol dostopen, manj ga mladi pijejo. Čebašek-Travnikova pa je opozorila, da sta v Sloveniji dostopnost in toleranca do alkohola nesorazmerni veliki. Sandra Radoš Krnel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je poudarila, da je dokazano, da povezovanje športa z alkoholom da vtis, da je ta izdelek manj škodljiv.

Tudi nevladniki so ostro nasprotovali predlogu novele. Po besedah Jana Peloze z zveze Brez izgovora Slovenija so v Sloveniji nujni celostni ukrepi za omejevanje uporabe alkohola, ne pa slabitev trenutnega stanja. Dodal je, da s tem zakonom ne bodo pridobili manjši športni klubi, pač pa predvsem največje multinacionalke.

Direktor nogometnega kluba Maribor Bojan Ban je po drugi strani podprl novelo, saj po njegovem mnenju pitje piva ali vina na športnih prireditvah ne bo povečalo alkoholizma v slovenski družbi. Ob tem je opozoril, da so le na športnih prireditvah omejeni s prepovedjo točenja alkohola, medtem ko te prepovedi ni na koncertih oz. drugih prireditvah.

A. Č.