Plače zdravnikov in zobozdravnikov so se v zadnjih dveh letih občutno zvišale

Zdravniškemu sindikatu Fides se je skrbno pripravljena akcija bogato obrestovala

5. april 2018 ob 08:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Medtem ko so javnim uslužbencem zaradi sesutja vlade višje plače, za katere so si prizadevali na pogajanjih in s stavkami, vsaj za zdaj splavale po vodi, pa se je skrbno pripravljena akcija zdravniškemu sindikatu Fides bogato obrestovala.

Plače zdravnikov in zobozdravnikov so se občutno zvišale, samo v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) več kot 600 za dva in več plačnih razredov, nekaterim celo za deset. V povprečju se je v zadnjih dveh letih masa bruto plač za zdravnike v Sloveniji, ki jih je dobrih 5.800, povečala za dobrih 15 odstotkov, za zobozdravnike pa za dobrih 12 odstotkov.

V to so všteta napredovanja konec leta 2015 in 2016, povišanje vrednosti plačne lestvice ter uvedba delovnega mesta višji zdravnik specialist oktobra lani. V tem obdobju se je za dobrih 200 povečalo število zaposlenih zdravnikov.

Konec lanskega decembra je znašala povprečna bruto plača 4.200 evrov. Najvišji skok so plače dosegle po stavki lanskega oktobra, in sicer za dobrih deset odstotkov. V UKC Ljubljana je od 1.290 zdravnikov 870 specialistov, več kot dve tretjini jih je bilo po novem razporejenih v razred višjih specialistov.

Večini se je tako izhodiščni plačni razred zvišal za pet plačnih razredov, štiridesetim za sedem plačnih razredov, dvajsetim za osem plačnih razredov in enemu za deset plačnih razredov.

Na letni ravni to pomeni za UKC Ljubljana štiri milijone več za zdravniške plače. Če bi bilo mogoče preseganje zdaj najvišjega 57. plačnega razreda, kar je bila tudi ena od Fidesovih stavkovnih zahtev, ki še ni uresničena, bi samo v ljubljanskem UKC-ju višje poletelo dobrih 400 zdravnikov.

Tako bodo zdravniki še naprej zasedali lestvico 50 najvišje plačanih javnih uslužbencev. Kljub temu ali pa prav zato so bile zdravniške organizacije med največjimi kritiki vlade in zdravstvene ministrice oziroma njenih ukrepov in zakonov. Ob vsem tem bi pričakovali, da se bodo čakalne dobe, če ne odpravile, pa vsaj skrajšale, a se je zgodilo ravno nasprotno, dostopnost do zdravstva se je bistveno poslabšala.

Helena Lovinčič, Radio Slovenija