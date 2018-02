Po razkritjih o nepravilnostih v javnem podjetju zaposlena deležna odpovedi

Sindikati menijo, da je odpoved predsednici sveta delavcev povezana z njenim "žvižgaštvom"

V javnem podjetju Infrastruktura Bled so se pretekli teden za sodelovanje zahvalili predsednici sveta delavcev, in sicer z očitki, da je med drugim širila lažne govorice o svojih nadrejenih in direktorju.

A v območni organizaciji ZSSS-ja Gorenjske opozarjajo, da so njene težave na delovnem mestu povezane z razkrivanjem nepravilnosti pri poslovanju družbe, ki jih je potrdil tudi KPK.

Zapleti v službi so se za Marjano Mrak začeli leta 2016, ko je na pobudo nadzornikov družbe postala pozorna na postopke javnega naročanja. Po ugotovljenih nekaterih nepravilnostih oziroma neskladnostih z zakonom o javnem naročanju, ki se nanašajo predvsem na neizvajanje javnega naročanja, je sprva o tem obvestila direktorja podjetja, a brez večjega učinka. Ko pa je o nepravilnostih obvestila nadzorni svet avgusta 2016, naj bi se odnos direktorja dramatično spremenil.

Po obvestilu se je odnos direktorja Janeza Resmana drastično poslabšal, pravi Mrakova, saj naj bi ji grozil, da jo bo zaradi tega kazensko ovadil. Postopoma ji je odvzel delo, sodelavci pa so se od nje začeli distancirati. Med drugim naj bi zaposlenim ob nižji stimulaciji pojasnil, da je zanjo kriva prav Mrakova. Deležna pa je bila tudi osebnih pritiskov. Med drugim naj bi ji direktor zagrozil tudi, da bo prek odvetnika, ki ga pozna, vplival na njen zasebni pravdni spor, povezan z razvezo od partnerja, je poudaril Matej Jemec, sindikalni zastopnik Mrakove.

Nepravilnosti ugotovil tudi KPK

Jemec je ob tem dodal, da je Mrakova zaradi mobinga končala tudi na bolniškem dopustu, pritiski pa so se v tem času samo še stopnjevali. Tako je bila po odhodu z bolniškega dopusta napotena na novoustanovljeno komisijo za mobing. A Jemec trdi, da je komisijo ustanovil direktor, ki naj bi mobing izvajal, vanjo pa je brez sodelovanja sveta delavcev ali sindikata sam imenoval člane. Postopek je bil pred komisijo zato, tako Jemec, vse prej kot namenjen temu, da Mrakovo zaščitijo, zato se je tudi obrnil na inšpektorat za delo.

Da so bila opozorila Mrakove o napakah pri poslovanju utemeljena, je potrdila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je septembra lani ugotovila, da je direktor družbe vede dopuščal nabavo vodomerov in pripadajoče opreme neposredno pri ponudniku - Jordan, d. o. o. - brez uvedbe ustreznega postopka javnega naročanja. Skupno je Infrastruktura Bled s podjetjem Jordan med oktobrom 2014 in junijem 2017 opravila za 250 tisoč evrov poslov. KPK je ocenil, da je Resmanovo ravnanje izpostavljeno korupcijskemu tveganju.

Župana predlagala nagrado direktorju

Jemec je tako z ugotovitvami KPK-ja kot tudi s tem povezanim mobingom nad Mrakovo seznanil župana občin Bled in Gorje, ki imata v lasti družbo Infrastruktura Bled, a se na njegove pozive nista odzvala. Sta pa januarja predlagala, da se direktorju izplača 4.000 evrov nagrade za poslovanje v letu 2016, česar pa nadzorni svet ni potrdil.

A kljub ugotovitvam KPK-ja so se težave Mrakove samo še stopnjevale, do konca lanskega leta je sicer še imela podporo predsednika reprezentativnega sindikata v podjetju, kar pa se je ob koncu lanskega leta spremenilo. Ko ga je vprašala, zakaj je izgubila njegovo podporo, ji je povedal, da je dobil ultimat vodstva glede božičnice, saj naj bi jo vodstvo družbe pogojevalo z umikom podpore Mrakovi. Mrakova se je zaradi tega obrnila na območno organizacijo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Gorenjske. Jemec, sicer tudi sekretar območne organizacije ZSSS-ja, pove, da je šlo za nenavadno situacijo, da so v podjetju izplačali višje božičnice, sočasno pa je predsednik sindikata Mrakovi odrekel podporo. "Sam sem ga pozval k pojasnilom glede teh očitkov, a nanje ni odgovoril," je še povedal Jemec.

V družbi Mrakovi očitajo obrekovanje, napake, povzdigovanje glasu ...

Z umikom podpore predsednika sindikata so v družbi Infrastruktura Bled sprožili tudi postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so ji jo pretekli teden tudi izročili. Med razlogi za odpoved v družbi navajajo nezanemarljive napake pri obračunavanju stroškov delavcev, izvajanjem pritiska nad predsednikom sindikata, nad katerega naj bi povzdigovala glas. Samovoljen odhod z dela na konferenco ZSSS-ja, širjenje nekonkretiziranih obtožb, da direktor Resman nad njo izvaja mobing, poskus prikritega nadzora nad svojim nadrejenim in širjenje negativnih govoric zoper svoje nadrejene.

Na družbo Infrastruktura Bled smo včeraj naslovili tudi vprašanja, kako komentirajo očitke, da naj bi bila odpoved Marjani Mrak povezana z njenimi očitki o nepravilnostih pri poslovanju družbe, a so nam odgovorili le, da bodo na naša vprašanja odgovorili v zakonsko določenem roku, ki znaša sedem delovnih dni, ko jih bomo tudi objavili. Medtem Mrakova očitke v odpovedi zavrača, zato bo odpoved izpodbijala po sodni poti.

