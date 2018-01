Zaradi preureditve odsekov ceste Lesce-Bled napovedujejo zapore

Na cesti proti Bledu preureditev priključkov Lisice in Koritno

29. januar 2018 ob 10:26

Bled - MMC RTV SLO, STA

Zaradi začetka del za preureditev priključkov Lisice in Koritno bodo delne in polovične zapore na regionalni cesti Lesce-Bled. Občasno bo ves promet začasno preusmerjen tudi po stari cesti skozi Betin.

Cesto od leškega mostu proti Bledu mimo Lisic bodo razširili za en vozni pas. Obstoječi pas v smeri proti Bledu pa bo postal sredinski zavijalni pas. Ta bo omogočal varnejše zavijanje levo na Lisice.

Križišče bo širše, poleg ceste pa bo vzpostavljena mešana površina za pešce in kolesarje z urejenim prehodom preko sredinskega otoka na drugo stran in nazaj proti Lescam oziroma na staro cesto v Betinu, ki služi kot kolesarska steza in pešpot med Bledom in Lescami.

Zaradi tega bo na novo urejeno tudi križišče med kolesarsko stezo in cesto na Koritno. Priključek proti Koritnem bodo prestavili 70 metrov v klanec.

Tudi iz smeri Bleda bo ta priključek dobil delno izvozni pas. Posamezni pasovi bodo med seboj ločeni s cestnimi otoki.

Z deli v betinskem klancu se nadaljuje urejanje ceste proti Bledu, ki je predvsem poleti zelo obremenjena. Lani jeseni so uredili krožišče ob odcepu za blejsko igrišče za golf, letos pa je načrtovana tudi ureditev križišča ob odcepu za kamp Šobec.

A. S.