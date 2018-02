V družbi Arriva odpustili sindikalista in zbirali podpise zoper njegove izjave

V Arriva Slovenija vztrajajo, da je Mesaroš blatil ugled podjetja in nepravilno obračunal vozovnico

5. februar 2018 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi po koncu stavke v Arriva Slovenija in sklenjenem dogovoru sindikata z delodajalcem je odnos med predsednikom sindikata Endrejem Mesarošem in vodstvom družbe dodobra načet.

Potem, ko so v družbi Mesarošu izročili izredno odpoved, so uspešno izpodbili še začasno odredbo sodišča, obenem pa poteka tudi zbiranje podpisov s katerimi nadrejeni želijo, da bi se zaposleni distancirali od izjav Mesaroša.

Lanskoletna stavka voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija se je sicer končala s sklenjenim dogovorom, a spremljajoče dogajanje potrjuje, da je stavka močno zaznamovala odnos delodajalca do predsednika SVAS-a Endreja Mesaroša. Dober mesec pred začetkom stavke so tako Mesarošu izredno odpoved vročili v nedeljo kar na avtobusu.

V odpovedi so mu očitali, da je blatil ugled podjetja, ko se je v izjavi za časnik Primorske novice spraševal o tehnični brezhibnosti avtobusov in ko je na seji parlmentarnega odbora za infrastrukturo dejal, da lahko delodajalci manipulirajo z delovnim časom. S tem naj bi Mesaroš znatno okrnil ugled in dobro ime podjetja, kapljo čez rob pa naj bi storil s tem, ko sta kontrolorja na avtobusu odkrila potnico z vozovnico od Kopra do Izole, ki pa je trdila, da je vozniku plačala vozovnico do Bernardina. Delodajalec pa ob tem Mesarošu očita, da si je razliko v ceni, ki znaša 90 centov, prisvojil.

V Arrivi ocenjujejo, da so odnosi preveč načeti

V Obalni sindikalni organizaciji KS90 so že takrat ocenjevali, da gre v primeru Mesaroša za pritisk na sindikalno delovanje. Septembra pa je bil preklic odpovedi tudi ena izmed stavkovnih zahtev. Slednjo so ob strinjanju Mesaroša kasneje umaknili pred sklenitvijo dogovora, Mesaroš pa odpoved sedaj izpodbija po sodni poti.

Ob koncu lanskega leta je Mesaroš sicer dosegel začasno odredbo delovnega sodišča, po katerem je delovno sodišče odločilo, da se učinkovanje odpovedi zadrži, Mesaroš pa vrne nazaj na delovno mesto do odločitve delovnega sodišča glede izpodbijanja odpovedi. V Arrivi so sicer izkoristili zakonsko možnost in zaradi načetih odnosov med družbo in Mesarošem odločili raje za plačevanje polovične plače, na delo pa ga kljub njegovi pripravljenosti niso pozvali.

Zbiranje podpisov nestrinjanja z Mesarošem

Pred tedni pa je sodišče po treh krogih pritožb zavzelo sodišče, da Mesarošu ne bi nastala nepopravljiva škoda z odsotnostjo prihodkov, saj bo razliko, če bo sodišče presodilo, da je bila odpoved nezakonita, prejel nazaj. V slabšem položaju pa je po presoji sodišča njegov delodajalec, saj plačanih prispevkov v času začasne odredbe ne bi prejel nazaj, če bi sodišče na koncu presodilo v korist delodajalca. Po mnenju Damjana Volfa iz OSO-KS 90 to pomeni, da je začasna odredba v praksi zgolj mrtva črka na papirju

Še več v družbi očitno pričakujejo, da se bodo njegovi sodelavci od njegovih izjav odločno distancirali. Tako je po zadnjem naroku Mesaroš v izjavi za STA dejal, da bi lahko za očitani prekšek napačno prodane vozovnice, v družbi lahko odpustili vse zaposlene. Drugi dan pa se je na oglasni deski enote, v kateri je Mesaroš delal, znašel natisnjen novinarski prispevek, zraven njega pa list z napisom "Podpisani se ne strinjamo z izjavo predsednika Sindikata voznikov Slovenije objavljeno 19.1.2018", pod kar so poimensko navedeni Mesaroševi sodelavci, ki naj bi se pod to nestrinjanje tudi podpisali.

Po naših informacijah so v Mesaroševi enoti njegovi nadrejeni na podoben način podpise nestrinjanja z Mesarošem že zbirali v času pred stavko, a pri tem niso bili pretirano uspešni. Je pa tovrstna poteza po mnenju Volfa lahko razumljena kot poskus na pritisk sindikalnega organiziranja, saj gre za predsednika sindikata, ki je organiziral stavko.

Luka Lukič