Foto: BoBo "Za Luko Koper je nadaljevanje projekta tudi obveza, da bomo nadaljevali investicije v pristaniške zmogljivosti, ki bodo generirale dodaten tovor," so sporočili iz Luke Koper. Foto: MMC RTV SLO

Po referendumu podporniki in nasprotniki zakona čakajo na novo vlado

Izid referenduma skoraj izenačen

13. maj 2018 ob 21:11,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 21:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranke, Luka Koper, Slovenske železnice in civilne iniciative vztrajajo pri svojih stališčih do zakona o drugem tiru, svoje upe pa polagajo v novo vlado.

Referendum o zakonu o drugem tiru tudi po ponovljenem glasovanju njegovim pobudnikom ni uspel. Po zadnjih delnih neuradnih podatkih se je referenduma namreč udeležilo manj kot 15 odstotkov volivcev.

Luka Koper nestrpno pričakuje gradnjo

V Luki Koper so zadovoljni, da bo Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper začel veljati, saj po njihovem mnenju to predstavlja korak k začetku gradnje projekta drugega tira, za kar si v Luki prizadevajo že dvajset let. "Od izgradnje dodatne železniške povezave pristanišča z zaledjem je odvisna uresničitev naših strateških načrtov, ki do leta 2030 predvidevajo letni pretovor 35 milijonov ton," so zapisali v sporočilu.

Žerjavisti: Nočemo vstopa Madžarov

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper pa meni, da je izid referenduma popolna nezaupnica sedanji vladi in vsej državni politiki, saj od osamosvojitve Slovenije ni bila zmožna urediti osnovne železniške infrastrukture. "Čeprav je zakon zaradi nizke volilne udeležbe sprejet, to ni razlog za slavje. Edina srečna okoliščina v tem trenutku je, da se bomo čez tri tedne znova znašli na voliščih, kjer bomo na državnozborskih volitvah izvolili nov parlament in dobili novo vlado," menijo žerjavisti, ki se z zakonom ne strinjajo, saj menijo, da ima preveč pomanjkljivosti in je škodljiv.

"Za 200-milijonski "drobiž" bi Madžari pridobili 49-odstotni delež v umetno ustvarjeni in nepotrebni tvorbi 2TDK, ta vložek pa bi si tudi v kratkem povrnili z dobičkom iz naslova upravljanje slovenske železniške infrastrukture." Bojijo se, da bodo slovenska podjetja plačevala takso za pretovor in druge dajatve in bodo zaradi zagotavljanja konkurenčnosti nato prisiljena znižati stroške poslovanja, predvsem na račun plač nič krivih delavcev.

Slovenske železnice: Drugi tir naj se zgradi čim prej

Medtem ko ponovljeni referendum tudi tokrat ni uspel, je direktor Slovenskih železnic Dušan Mes prepričan, da je treba načrtovano železniško progo začeti graditi čim prej. "Čim prej je treba objaviti mednarodni razpis," je dejal in dodal, da je nato treba sestaviti ustrezno pogodbo in izvajati nadzor ter v tem okviru ščititi interese tistega, ki projekt plačuje.

Obstoječi tir je namreč v takšnem stanju, da velika rast na njem ni več mogoča, meni Mes. "Kupci tako Luke Koper kot Slovenskih železnic pričakujejo, da se bo drugi tir začel graditi, saj je od tega odvisna njihova poslovna politika prihodnjih let. Če bodo v kratkem videli, da se drugi tir dejansko gradi, lahko dolgoročno računajo na to traso, torej lahko svojo logistiko peljejo skozi Luko Koper in slovensko ozemlje. V nasprotnem primeru se bodo odločali drugače," je dejal.

SDS: Gre za napajanje omrežja Foruma 21

Stranka SDS je v odzivu na izid referenduma najprej poudarila, da gre tri tedne pred volitvami za neracionalno in negospodarno trošenje davkoplačevalskega denarja tako ob vnovičnem glasovanju kot tudi ob morebitni uveljavitvi zakona.

"V SDS-u smo že večkrat jasno poudarili, da se zavzemamo za gradnjo drugega tira, vendar pa nasprotujemo načinu gradnje in načinu financiranja drugega tira, kot si ga je zamislila vlada Mira Cerarja. Prepričani smo, da je celotna investicija vodena nepravilno in netransparentno, cena projekta, ki je določena kar z zakonom, pa previsoka in škodljiva za davkoplačevalke in davkoplačevalce ter jasno kaže, da se želi iz tega projekta finančno napajati omrežje Foruma 21," so zapisali v izjavi za javnost.

Alenka Bratušek: Za drugi tir ne potrebujemo zakona

"Če bi mi bili v vladi, tega referenduma in ponovitve referenduma ne bi bilo. Drugi tir bi preprosto začeli graditi, saj za to ne potrebujemo posebnega zakona. Zdaj je čas, da se opravi finančna revizija projekta dvotirne proge in potem začne delati," je prepričana predsednica stranke. V stranki so dodali še, da zaradi neodločnosti vlade Mira Cerarja, pa tudi zaradi metanja polen pod noge SDS-a nismo izgubili samo šestih milijonov evrov, ampak tudi celo leto poslovnih priložnosti.

Levica: Zakon je mogoče popraviti

Levice izid referenduma ne skrbi, saj je zakon mogoče popraviti. V prihodnjem mandatu nameravajo predlagati, da se zakon spremeni in izloči možnost tujega kapitala ter se poostri civilni nadzor, je dejal Matej T. Vatovec iz Levice.

"V vsakem primeru je treba vztrajati pri načrtu B, za katerega mislimo, da je uresničljiv, tudi glede na to, da zelo slabo kaže ratifikaciji meddržavnega sporazuma, potem ko sta DeSUS in SD odrekla podporo sodelovanju Madžarov," je povzel. Vidimo, da se je ta premislek, ali je tuji kapital potreben, začel širiti tudi pri drugih strankah, je dodal.

NSi: Ne želimo si scenarija Teša 6

V NSi-ju spoštujejo odločitev ljudi na današnjem referendumu in upajo, da bo projekt drugi tir čim prej uresničen. Kot so zapisali, pa pričakujejo, da bo drugi tir z davkoplačevalskim denarjem zgrajen po razumni ceni in da bo njegovo financiranje potekalo pregledno. Ne želijo si scenarija, ki se je zgodil pri zavoženem projektu Teš 6, so še zapisali v sporočilu.

SD izid pričakoval, DeSUS-u se zdi škoda denarja

Razplet vnovičnega referenduma so v SD-ju pričakovali: "Seveda bi se radi izognili določenim preprekam. V SD-ju smo na podlagi izkušenj, ki jih imamo, na te ovire tudi opozarjali in želimo si, da bi se s tem dejanjem končalo neko obdobje nejasnosti v upanju, da se gradnja drugega tira začne nemudoma," je dejal Matjaž Nemec. Ob tem je poudaril še, da je projekt drugi tir izjemnega pomena za razvoj celotnega slovenskega gospodarstva.

Na današnji ponovljeni referendum so se odzvali tudi v koalicijski stranki DeSUS, ki kot organizator v referendumski kampanji v nasprotju s SMC-jem in SD-jem ni sodelovala. Dejali so, da je "škoda denarja, glede na to, da bi drugi tir lahko zgradili tudi brez zakona".

