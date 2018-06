Poleti največ hudih prometnih nesreč zaradi prehitre vožnje

Do nedelje poteka preventivna akcija Hitrost

18. junij 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prehitra vožnja je najpogostejši vzrok poletnih prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in drugimi organizacijami začenja preventivno nacionalno akcijo Hitrost.

"Največ smrtnih žrtev zaradi prehitre vožnje beležimo namreč prav poleti," so poudarili na Agenciji za varnost prometa. Ceste so takrat najbolj obremenjene, zaradi vročine ter večje prisotnosti kolesarjev in motoristov pa morajo biti vozniki še bolj previdni. "Ravno drobne razlike v hitrosti in dojemanje le-teh so pogosto odločilne pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih posledic," so opozorili. Akcija Hitrost, med katero bo poostren nadzor hitrosti, bo potekala do nedelje, ponovili pa jo bodo še avgusta.

Po podatkih agencije se je lani samo v poletnih mesecih zgodilo 4849 prometnih nesreč, v katerih je bilo 31 smrtnih žrtev. V zadnjih petih letih med nesrečami, ki se zgodijo v poletnem času, pa izstopa ravno število smrtnih žrtev zaradi neprilagojene hitrosti.

Najbolj ogroženi motoristi

Po lanskih podatkih so najbolj ogroženi udeleženci v prometu motoristi, saj je bilo največ smrtnih žrtev prav med njimi. Lani se jih je smrtno ponesrečilo kar 13 oziroma štirje več kot v enakem obdobju predlani. Pri ostalih skupinah udeležencev prometa pa je bilo lani manj nesreč v primerjavi s prejšnjimi poletnimi obdobji. Število umrlih voznikov osebnih avtomobilov se je zmanjšalo s 13 v poletju 2016 na pet umrlih v lanskem poletju.

Vse več žrtev med tujimi državljani

Zaradi porasta deleža smrtnih žrtev med tujimi državljani v zadnjih štirih letih pa bo agencija že tretje leto zapored na mejnih prehodih in na počivališčih tujim državljanom razdelila knjižice s ključnimi informacijami o varnosti cestnega prometa. "Knjižice so v več tujih jezikih in opozarjajo tujce na najpogostejše kršitve cestnih pravil, v njih pa so zajete tudi pomembnejše informacije ter opozorila," pojasnjujejo na agenciji.

Svetujejo, naj vozniki pred odhodom preverijo stanje na cestah in spremljajo vremenske napovedi. Prav tako naj vozijo zmerno ter vnaprej načrtujejo pot in postanke. Opozorili so, da je pomembne stvari, kot so na primer zemljevid, zadostne količine pijače in zdravila, treba vedno imeti pri roki. V primeru nesreče morajo vozniki poskrbeti, da je med kolonama vozil na prehitevalnem pasu in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo. Dodali so še, da je v prometu pomembna predvsem strpnost, zadostna varnostna razdalja in prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti.

