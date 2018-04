Največ voznikov hitrost prekorači v naselju

Vozniki so maratonski nadzor v sredo sprejeli pozitivno, so zapisali na spletni strani policije. Foto: Policija

Rezultati srednega maratona nadzora hitrosti

19. april 2018 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so v sredo na maratonu nadzora hitrosti zaznali 824 prekoračitev omejitve hitrosti, največ, kar 602 voznika sta prehitro vozila v naselju. Na avtocesti je prehitro vozilo 150 voznikov, na cestah zunaj naselij pa 72 voznikov.

V naselju so vozniki povprečno peljali do 20 kilometrov na uro nad omejitvijo, zunaj naselja in na avtocestah pa 30 kilometrov na uro. Na dolenjski avtocesti je sicer voznik peljal s hitrostjo 187 kilometrov na uro. Na območju Pomurja je voznik trikolesnika vozil 107 kilometrov na uro, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola.

Kar 678 voznikov so policisti s kršitvijo seznanili na kraju. Opozorili so 97 voznikov, izrekli so 137 mandatnih kazni zoper tujce, na pristojna sodišča pa so podali štiri obdolžilne predloge. V preostalih primerih so voznikom izdali plačilne naloge, 146 lastnikov vozil pa lahko plačilni nalog pričakuje po pošti.

Cilj maratona je bil kljub vsemu dosežen, je ocenil Robert Vehovec iz sektorja prometne policije Generalne policijske uprave. "Večina voznikov je svojo hitrost prilagodila in vozila zmerneje. To se je odrazilo tudi v boljši prometni varnosti," je dejal.

V sredo so policisti namreč obravnavali le eno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. "V primerljivih obdobjih, če pogledamo 14 dni ali tri tedne nazaj, smo obravnavali vsaj dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, v enem primeru je človek celo umrl," je pojasnil Vehovec. Kmalu po koncu akcije v sredo pa se je zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik umrl.

Sicer pa so policisti ocenili, da je večina voznikov maraton merjenja hitrosti sprejela pozitivno in prilagodila hitrost vožnje ter s tem prispevala svoj delež k temu, da so bile slovenske ceste v sredo relativno varne. Vehovec je voznike pozval, da svojo hitrost prilagodijo razmeram na cesti, so strpni, vozijo defenzivno in tako prispevajo k boljši prometni varnosti.

Maraton nadzora hitrosti je del nacionalne akcije Hitrost ubija - vozimo pametno, ki jo vodi in koordinira agencija za varnost prometa ter se je začela v ponedeljek. Z maratonom nadzora hitrosti so se slovenski policisti pridružili policistom iz drugih evropskih držav, v katerih je v sredo potekal nadzor hitrosti.