Policija dobila štiri nove konje, dela brez njih si ne morejo predstavljati

V Ljubljani 14 konj, v Mariboru osem

19. december 2016 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konji Remus, Don Schoko in Color me red bodo okrepili ljubljansko postajo konjeniške policije, Faraon pa je že na policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov v Mariboru.

Na ljubljanski postaji konjeniške policije je tako zdaj v čredi skupno 14 konj, od tega šest lipicancev. Novi konj Remus je šlezijske toplokrvne pasme, Don Schoko češke toplokrvne pasme, Color me red pa hrvaške toplokrvne pasme. Dva najstarejša konja v čredi sta stara že 19 let, medtem ko je povprečna starost črede devet let in pol.

Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor pa ima sedaj v čredi osem konj, od tega dva lipicanca. Povprečna starost tamkajšnje črede je 11 let. Novi konj Faraon je slovenske toplokrvne pasme.

Nova oprema in boljši prostori

Letos se je policija sicer opremila tudi z dvema novima terenskima voziloma s prikolicama za prevoz konj ter z 12 novimi sedli. Njihova novost je barva podsedelnic, ki je fluorescentno rumena. Pridobitev so tudi nove jahalne čelade in naglavne svetilke.

Ljubljanska postaja konjeniške policije pa se letos obenem lahko pohvali z več obnovitvenimi deli. Obnovljeni so bili tlaki v hlevih, streha upravne zgradbe in vodovodna napeljava. Ta je ustrezno toplotno zaščitena, saj je v preteklosti ob zelo nizkih temperaturah voda zmrzovala.

Brez konj ne gre

Kot so še zapisali na PU Ljubljana, si dela brez policistov konjenikov ne morejo predstavljati.

Sodelujejo tako rekoč pri vseh policijskih nalogah, še posebej pa so nepogrešljivi v iskalnih akcijah, pri pregledovanju težko dostopnih terenov, nadzoru državne meje, pri varovanju javnih zbiranj ter ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Ne nazadnje pa sodelujejo tudi pri številnih preventivnih dejavnostih policije, kjer vedno znova navdušijo obiskovalce.

T. H.