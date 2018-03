Policija kupuje nov helikopter: z aneksi do 20 milijonov evrov

Zamenjati želijo 38 let star transportni helikopter bell 212

V enem mesecu bo znano, koliko bo stal novi transportni helikopter, s katerim želi policija še naprej opravljati tudi nujno medicinsko pomoč.

Notranje ministrstvo je v petek objavilo razpis za nakup novega transportnega helikopterja, za katerega bo plačalo največ 19,5 milijona evrov za plovilo in usposabljanje in 1,3 milijona za vzdrževanje v prvih dveh letih. Razpis je spisan tako, da bodo lahko izbirali med približno šestimi ponudniki. Poleg posodobljenega bella 412 EPI sta najverjetnejši izbiri še eurocopter EC 145 in augusta AW139. Tega so pred kratkim kupili Hrvati za približno 17 milijonov evrov.

Največja enkratna investicija od osamosvojitve

Gre za prvo posodobitev flote slovenske policije po letu 2007, ko je v Slovenijo prispel slabih devet milijonov evrov vreden eurocopter EC135, ki je bil deloma plačan iz evropskih sredstev. Tokratni nakup predvideva zmogljivejši in večji transportni helikopter, v katerem policijska oprema ni predvidena. Bo imel pa celotno opremo za reševanje in medicinsko opremo za oskrbo in prevoz ponesrečencev. S prenovo flote se ne bi smela ponoviti zgodba iz leta 2016, ko so bili zaradi nesreč in vzdrževanja vsi policijski helikopterji z možnostjo reševanja več mesecev prizemljeni.

MNZ prehitel ministrstvo za zdravje

Policija se je za objavo razpisa odločila tik pred odločitvijo ministrstva za zdravje, na katerem bi morali do 30. marca odločiti, ali bosta helikoptersko nujno medicinsko pomoč v Sloveniji še naprej v celoti opravljali vojska in policija. Ministrstvo je po neuradnih informacijah razmišljalo o možnosti, da bi vsaj del posla - denimo reševanje iz baze v Mariboru - prepustilo koncesionarju. Policija jih je z objavo razpisa vsaj deloma prehitela, preden bo dokončna odločitev sprejeta. Na ministrstvu za zdravje, ki je nosilec in plačnik projekta, so uradno le potrdili, da dokončna dolgoročna rešitev medresorske komisije še ni sprejeta. Tudi zato so na obeh ministrstvih in policiji na več vprašanj odgovorili v nekaj besedah, pred kamero pa dvajest milijonov evrov težkega razpisa na policiji za zdaj niso želeli pojasnjevati.

Cena, ki z aneksi zraste za tretjino

Policija je potrdila, da bo v transportnem helikopterju tudi oprema za prevoz poškodovanih. Ocenjena vrednost javnega naročila za nabavo helikopterja, ki je navedena tudi v razpisni dokumentaciji, je sicer res 15 milijonov evrov, vendar se v razpisu skriva tudi dodatek, da lahko "za morebitno povečanje naročila s sklenitvijo aneksa k pogodbi za morebitne dodatne storitve ponudba znaša do 19,5 milijona evrov". "S popolno vključitvijo novega helikopterja v letalske operacije letalske policijske enote (prešolanja posadk in uporabnikov) se načrtuje odprodaja helikopterja AB 212," pojasnjujejo na policiji. Takšna odločitev je sicer pričakovana, saj bodo morali v prihodnjih treh letih v najstarejšem helikopterju policije menjati motorja, kar je ocenjeno na slaba dva milijona evrov.

Helikopter za dvajset vodnih topov

Rekordna naložba policije za trikrat presega skupno vrednost več kot sto lani kupljenih vozil in je primerljiva z nakupom dvajsetih vodnih topov (1,16 milijona evrov). Ministrstvo je predpisalo tudi kratek rok za oddajo ponudb (do 18. aprila), novi helikopter v barvah slovenske policije bi moral na Brniku pristati najpozneje 30. septembra prihodnje leto. Gre pa za dolgoročno investicijo, saj bo z menjavo upokojeni AB 212 "zdržal" vsaj 38 let.

Jim bo uspelo izbrati pravega?

Ključna težava, s katero se že danes spopada policija, je pestrost flote. Zaradi različnih tipov helikopterjev sta dragi tako vzdrževanje različnih tipov plovil kot licenciranje pilotov. Kljub temu v razpisu ne smejo zapisati, kakšen tip helikopterja želijo, saj bi zaradi omejevanja konkurence zagotovo padel. Poznavalec javnih naročil nas je opozoril, da je državna revizijska komisija zaradi omejevanja izbire pred kratkim razveljavila razpis, s katerim so želeli na civilnem letališču Brnik zaradi lažjega vzdrževanja dokupiti prav takšna vozila za prevoz potnikov do letal, kot jih imajo že danes.

Jure Brankovič