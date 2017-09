Poudarki Med 1.275 obravnavanimi prehodi državne meje so policisti obravnavali 1.167 moških in 108 žensk Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na slovensko-hrvaški meji je postavljenih skoraj 53 kilometrov panelne ograje in slabih 113 kilometrov rezalne žice. Foto: BoBo Sorodne novice DZ: Prvi dan seje v znamenju migracij in dovoljenj za prebivanje Dodaj v

Policija letos obravnavala 1.275 nezakonitih prehodov meje, med njimi največ Afganistancev

Nezakonite prehode meje odkrivajo mešane policijsko-vojaške patrulje

30. september 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so letos do septembra obravnavali 1.275 nezakonitih prehodov meje, med katerimi je bilo 498 državljanov Afganistana. Večino teh prehodov so obravnavali pred majem, saj so od maja mešane policijsko-vojaške patrulje obravnavale 118 ljudi zaradi nezakonitega prehoda državne meje.

Med 1.275 obravnavanimi prehodi državne meje so policisti obravnavali 1.167 moških in 108 žensk. Poleg 498 Afganistancev so policisti obravnavali 106 državljanov Kosova, 98 državljanov Turčije, 79 državljanov Pakistana, 73 državljanov Alžirije in 67 državljanov Albanije.

Mešane policijsko-vojaške patrulje so od maja največ nezakonitih prehodov zabeležile na območju policijske uprave Koper, sledilo pa je območje policijskih uprav Ljubljana in Murska Sobota, je na seji državnega zbora pojasnila ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Levice Mihe Kordiša.

113 kilometrov rezalne žice

Hkrati je poudarila, da je bilo po podatkih policije do 1. septembra letos na meji postavljenih 52.976 metrov panelne ograje in 112.908 metrov rezalne žice. Dolžina slovensko-hrvaške meje, če ne upoštevamo morske meje, je po podatkih statističnega urada sicer 670 kilometrov, od tega je 380 kilometrov kopenske in 290 kilometrov rečne meje.

Ministrica je še poudarila, da sodelovanje Slovenske vojske krepi učinkovitost policije pri nadzorovanju zelene meje, ki predstavlja večje tveganje za migracije in čezmejno kriminaliteto.

