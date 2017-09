DZ: Prvi dan seje v znamenju migracij in dovoljenj za prebivanje

Poslanci so imeli za ministre številna vprašanja

18. september 2017 ob 08:38,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministri vlade so prvi dan septembrskega zasedanja državnega zbora odgovarjali na poslanska vprašanja z najrazličnejših področij, med drugim s področja migracij in dovoljenj za prebivanje.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je v odgovoru na poslansko vprašanje Branka Grimsa iz SDS-a o okrepljenem pritisku prebežnikov na balkansko pot pritrdila Grimsu, da so kljub zaprtju zahodne balkanske poti razmere zelo dinamične. Slovenija se lahko po črnem scenariju znajde ujeta med dvema migracijskima potema, je opozorila.

V povezavi z zahodno balkansko potjo je povedala, da so od začetka letošnjega leta do konca avgusta obravnavali približno 1.200 nezakonitih prehodov zunanje schengenske meje, v enakem obdobju lani pa približno 520. Med tistimi, ki jo prečkajo zakonito, so zlasti državljani Afganistana, sledijo pa državljani Kosova in Turčije, je navedla.

Policija po njenih besedah nenehno spremlja razmere, z ukrepi pa je bila v preteklosti uspešna tudi pri razbijanju organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi. Z varnostnimi organi sosednjih držav je v stalnih stikih, je zagotovila ministrica.

Razprava o varnosti

Grims, ki je izpostavil nujnost pravočasne zaščite varnosti v Sloveniji, je predlagal, da DZ opravi razpravo o tej temi. O njegovem predlogu bodo poslanci glasovali zadnji dan seje v okviru glasovanj.

Matej T. Vatovec iz ZL-ja pa je na ministrico naslovil vprašanje v povezavi z dovoljenji za prebivanje. Zanimalo ga je, zakaj se za državljane tretjih držav in njihove družinske člane ter za državljane članic EU-ja in njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov izdajajo dokumenti z različno obliko. Tisti, ki imajo kartonske izkaznice v plastiki, imajo ob prečkanju meje in na letališčih težave. Pristojni organi namreč menijo, da gre za ponaredek, je opozoril.

Ministrica je povedala, da so javno naročilo za nove izkaznice že izvedli, po načrtu pa naj bi jih začeli izdajati do konca leta. Imele bodo novo obliko z višjo stopnjo zaščite, je napovedala.

Premier Miro Cerar bo na poslanska vprašanja odgovarjal prihodnji teden, 26. septembra, ko bo DZ sklenil tokratno sejo.

T. K. B., G. K.