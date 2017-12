Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 21 glasov Ocenite to novico! Večina strank, ki so se pred petindvajsetimi leti uvrstile v državni zbor, zdaj tam nima več svojih predstavnikov. Foto: BoBo Sorodne novice Pred 20 leti so se Slovenci odločili za samostojno Slovenijo SLOVESNO OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI Dodaj v

Poslanci DZ-ja so se prvič sestali pred četrt stoletja

Obletnica prvega sklica DZ-ja

22. december 2017 ob 08:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V soboto bo 25. obletnica prvega sklica državnega zbora. Večina strank, ki so se pred petindvajsetimi leti uvrstile v državni zbor, zdaj tam nima več svojih predstavnikov.

To je bil čas zanosa, prežet z vrednotami osamosvojitve. Medtem se je marsikaj spremenilo. Delo parlamenta je postalo bolj formalizirano, v sedmih sklicih pa se je močno spreminjala tudi sestava. Tudi to je del razgibane preteklosti v zadnjih 25 letih.

Plebiscitarna odločitev je bila izredna spodbuda, imeli smo jasne cilje, Evropsko unijo, nato, schengen, evro, se spominja Rudi Moge, ki je bil v prvi državni zbor izvoljen na listi LDS-a. Zdaj pogreša dva cilja. "Sprejeti bi morali takšen volilni zakon, da bi volivci dejansko vplivali, na to, koga bodo izbrali. Druga stvar je regionalizacija Slovenije," pravi Moge.

Prvi parlamentarni mandat je bil odsev takratnih vrednot, se strinja tudi Ivo Hvalica, izvoljen na listi SDS-a. Poslanec je bil izvoljen na podlagi nekih vrednot ljudi. Strankokracija še ni bila tako močna, da bi pogojevala izvolitev nekoga, se spominja Hvalica.

V preteklem obdobju se je delo parlamenta zelo spremenilo, postalo bolj formalno, natančno so predpisani postopki, tudi čas za razprave je omejen. Še bolj pa se je spreminjala strankarska sestava. Od prvega sklica kar šest strank ni več v parlamentu. LDS-a, Jelinčičevega SNS-a, Zelenih, Demokratov, niti SLS-a in SKD-ja. Morda je spet čas za ustaljene stranke pravi Nada Skuk, izvoljena na listi SKD-ja.

Vidi se, da so v novonastalih strankah zbrani ljudje z različnih nivojev in različnih krajev. Ne veš, kakšen program bodo prinesli v parlament, meni Skukova.

In kje so danes poslanci prvega parlamenta? Nekateri so na odmevnih položajih. Borut Pahor je vnovič izvoljen za predsednika države, Davorin Kračun je predsednik fiskalnega sveta, Anton Peršak je minister za kulturo, Ljerka Bizilj je direktorica Televizije, Miroslav Mozetič je bil pozneje med drugim predsednik Ustavnega sodišča, Lojze Peterle je evropski poslanec, Jože Lenič predsednik uprave Abanke. Igor Bavčar pa prestaja zaporno kazen na Dobu. Le dva poslanca, Janez Janša in Roberto Battelli, predstavnik italijanske narodnosti, sta v državnem zboru od začetka.

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija