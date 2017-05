Poslanci ponovno potrdili zakon o drugem tiru

Izredna seja državnega zbora

8. maj 2017 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci so ponovno potrdili zakon o drugem tiru, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za zakon je glasovalo 49 poslancev, proti pa jih je bilo 25.

Državni svet je veto na zakon o drugem tiru sprejel zaradi po njihovem mnenju nestabilne finančne konstrukcije, pomanjkljivega nadzora in nejasnih pogojev, pod katerimi bi v projekt vstopile zaledne države. Sedaj je odločitev poslancev dokonca.

Opozicijski in koalicijski poslanci so si sicer glede zakona, ki ureja upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom, neenotni. Podobno kot državni svetniki opozicija izpostavlja po njihovem mnenju nestabilno finančno konstrukcijo, pomanjkljiv nadzor in nejasne pogoje, pod katerimi bi v projekt vstopile zaledne države.

Po izredni seji še zaključek redne

Del izredne seje bo namenjen tudi obravnavi predloga priporočil SDS v zvezi s problematiko administrativnih bremen državljanov, kmetov in podjetnikov ter konstantnega poslabševanja poslovnega okolja.

Izredni seji bo sledil zaključek redne aprilske seje, ki se je 26. aprila prekinila zaradi nesklepčnosti. Tako bodo poslanci nadaljevali razpravo o migrantski problematiki, notifikaciji avstrijske državne pogodbe in sofinanciranju doktorskega študija.

L. L.