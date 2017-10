Predstavniki DZ-ja po obisku Hude jame še v Jasenovac

Polaganje vencev ob dnevu spomina na mrtve

28. oktober 2017 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik državnega zbora Milan Brglez bo, kot doslej najvišji predstavnik slovenske države in kot prvi predsednik DZ-ja, položil venec v nekdanjem ustaškem taborišču v Jasenovcu na Hrvaškem.

V DZ-ju so spomnili, da je bil Jasenovac v drugi svetovni vojni največje taborišče na tleh nekdanje Jugoslavije. Natančnih podatkov o tem, koliko je bilo med žrtvami Slovencev, ni mogoče pridobiti. Iz pričevanj pa izhaja, da jih je bilo gotovo vsaj nekaj sto in da je bila večina žrtev zverinsko umorjena.

Med Slovenci, ki so umrli v Jasenovcu, je bilo po nekaterih podatkih tudi osem duhovnikov iz lavantinske, zdaj celjske škofije in mariborske nadškofije.

Brglez bo venec položil skupaj s predsednikom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Titom Turnškom.

Že v petek je skupina poslank položila venec pred Hudo jamo. Pri kapelici pred Hudo jamo pri Laškem so venec položile poslanke Janja Sluga in Anita Koleša (obe SMC) ter Eva Irgl (SDS) in Ljudmila Novak (NSi).

Ob dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, bodo predstavniki DZ-ja polagali vence na več spominskih krajih v Sloveniji in v sosednjih državah, so sporočili na parlamentarni spletni strani. Del tega je tudi današnji obisk predsednika DZ-ja Brgleza v Jasenovcu.

G. V.