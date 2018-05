Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Primož Jelševar je podpredsednik SLS-a. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Predvolilni klepet: Primož Jelševar (SLS)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

21. maj 2018 ob 10:05,

zadnji poseg: 21. maj 2018 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje je bil predstavnik stranke SLS Primož Jelševar.

Stranko SLS je na prejšnjih volitvah leta 2014 podprlo 3,95 odstotkov volivcev, kar je pomenilo, da ni prestopila parlamentarnega praga, ki je postavljen pri štirih odstotkih. Vendar V SLS-u napovedujejo, da se bodo na tokratnih volitvah vrnili v DZ in morda celo postanejo del vladne koalicije. "SLS ima jasne zaveze: sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno. Prav zato bomo stremeli, da v novi razvojni vladi prevzamemo resorje, kjer bomo lahko te zaveze tudi uresničevali. Ministrstva za notranje zadeve, infrastrukturo, gospodarski razvoj in kmetijstvo, so za nas ena najpomembnejših," je napovedal Primož Jelševar.

SLS je minuli teden bil deležen številnih kritik in komentarjev v javnosti zaradi predvolilnega plakata "Slovenija ni Ahmad", češ, da gre za širjenje nestrpnosti in populistično nabiranje političnih točk.

Podpredsednik SLS-a pa pojasnjuje, da so želeli opozoriti, da Cerarjeva vlada ni posebej razpravljala o problemu revščine v Sloveniji: "Naš narod bo preživel samo, če se bo znova začel zavedati samega sebe in se spoštovati. Vlada ne kaže skrbi za več kot 280.000 aktivnih in 300.000 upokojencev, ki živijo pod pragom revščine. 200.000 je tistih ki zaslužijo 10 EUR več, kot znaša ta prag. Kljub večkratnim pozivom v tem mandatu vlada ni nikdar razpravljala ali sklicala posebne seje o tem, kako se lotiti problema revščine v Sloveniji. So pa Cerar, Židan in Erjavec z velikim pompom sklicali izredno sejo za reševanje enega ilegalnega migranta. Slovenija ni samo Ahmad, temveč gre za tisoče in tisoče Jožetov, Marij, Tonetov, in Danic..., ki si zaslužijo enakopravno obravnavo. Na to smo v tej kampaniji želeli jasno opozoriti."

G. C.