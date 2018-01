Predvolilno brušenje kopij najprej na migrantski politiki

Ustavna obtožba premierja

8. januar 2018 ob 07:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V državnem zboru se končuje tako imenovani praznični parlamentarni mir. Že v torek bo na poslanskih mizah ustavna obtožba zoper premierja Mira Cerarja, ki jo je zaradi njegovih ravnanj v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija vložil opozicijski SDS.

Ustavno obtožbo gre razumeti tudi kot uvod v zadnje mesece političnega boja za glasove volivcev pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo najverjetneje junija. Migrantska politika je le ena od tem, ob katerih bodo politične stranke volivce skušale prepričati, da so prav one tiste prave za vodenje države. Že danes je jasno, da bo premier Miro Cerar ustavno obtožbo zaradi primera Šami uspešno prestal, torej brez političnih prask.

Zato bo pogovor poslancev o njegovih ravnanjih bolj kot ne priložnost za parlamentarne stranke, da ponovijo svoja stališča, ki jih imajo do migrantov in beguncev. Prav vsi se zavedajo, da gre za temo, ob kateri so državljani še kako občutljivi, zato je pričakovati temu primerno retoriko, ki bo sledila ideološkim usmeritvam strank.

A migrantska politika je le ena izmed tem, ob katerih se bodo lomila kopja političnih strank v teh nekaj mesecih do volitev. Visoko na lestvici tem bo zagotovo tudi kaos v zdravstvu, torej na področju, za katero bodo vsi obljubljali ureditev razmer, čeprav je tudi v času Cerarjeve vlade postalo jasno, da gre skorajda za misijo nemogoče.

Prav tako nemogoč se zdi ta hip tudi kakršen koli napredek glede slovensko-hrvaških odnosov, natančneje glede uresničevanja arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Nekatere politične stranke bodo čas pred volitvami izkoristile, da pokažejo svojo odločnost, in bodo v ospredje postavljale vladavino prava, druge vidijo v tem obdobju priložnost za predstavitev rešitev, s katerimi bi brez dodatnih zaostritev s sosedo našli skupni jezik glede meje oziroma uresničevanja razsodbe.

Prav vsi politični akterji pa se najverjetneje zavedajo, da bo večina volivcev kakršno koli stopnjevanje napetosti s Hrvaško kaznovala na volitvah. O izvrševanju arbitražne razsodbe in o dialogu z Zagrebom se bodo v petek pogovarjali člani odbora za zunanjo politiko. Do takrat pa bo pozornost usmerjena v Piranski zaliv in dnevno štetje incidentov na eni ali drugi strani.

Nataša Mulec, Radio Slovenija