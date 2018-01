Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Premier Miro Cerar je nagovoril udeležence posveta slovenske diplomacije. Foto: BoBo Sorodne novice Erjavec: Hrvaška se ne zaveda, kaj neuresničevanje razsodbe pomeni za njene prioritete Dodaj v

Cerar diplomatom: Največ izzivov prinašajo odnosi s Hrvaško

Letni posvet slovenske diplomacije

5. januar 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je v nagovoru udeležencem posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju poudaril, da bo Slovenija dosledno vztrajala pri uresničitvi arbitražne odločbe.

Predsednik vlade Miro Cerar je diplomatom spregovoril tudi o prioritetah slovenske zunanje politike. Kar zadeva umeščenost Slovenije v mednarodno okolje, so najprej pomembni odnosi s sosednjimi državami.

V glavnem smo lahko na tem področju zadovoljni, je dejal Cerar in navedel, da imamo s sosedami razvejano sodelovanje na številnih področjih, od gospodarstva do kulture. Pomemben je tudi reden politični dialog s sosednjimi državami.

"Še največ izzivov v tem pogledu prinašajo odnosi s Hrvaško," je izpostavil Cerar in spomnil, da je Slovenija do 29. decembra, ko je bil določen rok za uresničitev arbitražne razsodbe, skušala narediti vse, da bi prišlo do dogovorne uresničitve razsodbe s Hrvaško. Sam je pred dvema tednoma obiskal Zagreb in Hrvaško poskušal še enkrat prepričati o nujnosti uveljavitve arbitražne odločbe, ki mora ostati med prioritetami slovenske zunanje politike.

Od ministrstva za zunanje zadeve še naprej pričakuje intenzivne diplomatske dejavnosti v podporo uresničitvi arbitražne odločbe, predvsem v institucijah in državah članicah EU-ja ter drugih državah, ki lahko pri tem odigrajo pomembnejšo vlogo. Tukaj je vloga veleposlanikov neprecenljivega pomena, je zbrane nagovoril premier.

"Jasno je, da bomo ob nadaljevanju hrvaškega neupoštevanja arbitražne razsodbe morali uporabiti tudi ustrezna pravna sredstva," je opozoril in dodal, da je nadaljnja pot Slovenije jasna. "Slovenija bo dosledno vztrajala pri uresničitvi arbitražne odločbe, kar pričakujemo tudi od sosednje Hrvaške. Vse drugo pomeni odmik od evropskega in mednarodnega prava, s tem pa tudi odmik od interesov Slovenije," je poudaril Cerar.

Pozitivne napovedi razvoja Slovenije

V svojem nagovoru je med drugim poudaril dosežke in pozitivne napovedi glede razvoja Slovenije. Spomnil je, da si je Slovenija po hudi finančni krizi opomogla in vzpostavila politično in družbeno stabilnost. Ta sporočila so pomembna tudi za sogovornike veleposlanikov v državah, v katerih so akreditirani.

Slovenija se mora po njegovih besedah še naprej zavzemati za krepitev dostranskih odnosov s čim širšim krogom partnerjev. "Pomembno je, da se na aktualna dogajanja v mednarodnem prostoru odzivamo konstruktivno, načelno in s potrebnim poudarkom na spoštovanju naših temeljnih vrednot," je dejal in se dotaknil izzivov, pred katerimi je EU.

Glede predsedovanja Slovenije EU-ju v drugi polovici leta 2021 je povedal, da je vlada že naredila prve korake za uspešno predsedovanje. Konkretnejše kadrovske in organizacijske odločitve, ki ne bi smele bistveno odstopati od pozitivnih izkušenj prvega predsedovanja, pa bodo sledile letos, je še napovedal Cerar.

