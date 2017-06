Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Čeprav je bilo uživanje mesa v vzhodnih duhovnih izročilih dovoljeno, so starodavni spisi Ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem džainizma in budizma so hindujci prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in duhovnih razlogov Foto: Reuters Na muslimanskem jedilniku pa se lahko znajdejo perutnina, govedo, ovce, koze in ribe oziroma vse, kar najdemo v morju. Foto: Reuters Tudi slaščice morajo biti halal. Prepovedane so tako vse, ki vsebujejo alkohol, pa tudi tiste, ki vsebujejo želatino živalskega izvora. Foto: Reuters Košer hrane v Sloveniji ne moremo kupiti, saj je trg premajhen, medtem ko so nekateri izdelki že certificirani kot halal. Foto: Reuters V judovstvu poznajo obredno čisto hrano, ki ji pravijo košer. Pravila temeljijo v Mojzesovem peteroknjižju in izvirajo približno iz leta 1200 pred Kristusom. Foto: Reuters VIDEO Versko čista hrana Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prehranjevanje in religija: halal, košer in druge zapovedi

Različne zapovedi o "čistosti" hrane

10. junij 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na svetu je približno 1,8 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo halal, to pomeni "čisto", in 14 milijonov judov, ki jedo košer, torej v skladu s predpisi iz svoje svete knjige – tore.

V skupino z versko določenimi pravili prehranjevanja lahko uvrstimo tudi približno milijardo hindujcev, ki ne uživajo govedine.

V islamu se lahko izraz halal nanaša na marsikaj, na primer na vedenje in oblačila, večinoma pa se uporablja za živila, ki jih predpisuje Koran. Ta med drugim prepoveduje mrhovino, kri, svinjsko meso in meso katere koli živali, ki je bila posvečena kakšnemu drugemu bogu kot Alahu. V postnem mesecu ramazanu, ki se bo letos zaključil 25. junija, naj bi se muslimani med zoro in sončnim zahodom vzdržali hrane, pijače, kajenja in spolnih odnosov. V tem času sta za muslimane dovoljena samo jutranji obrok - sehur in večerja – iftar.

Halal – dovoljeno, haram - prepovedano

Ela Porić iz Islamske skupnosti v Sloveniji je povedala, da je nasprotje čiste hrane haram, to pomeni prepovedano. Prepovedan je na primer sladoled z rumom ali slaščice, ki vsebujejo alkohol. Za muslimanske otroke so prepovedani tudi bonboni Haribo, saj vsebujejo želatino, ki je živalskega izvora. "Pravila izhajajo iz Korana. V enem izmed verzov piše, da so muslimanom prepovedani mrhovina, kri, meso svinje, pa tudi zadavljene ali udarjene živali in celo tiste, ki so bile nabodene z rogom. Se pravi, če neka žival z rogovi nabode drugo in povzroči njeno smrt, je to žival prepovedano jesti. Prav tako so haram domače živali, ki umrejo naravne smrti. Njihova kri naj bi vsebovala določene snovi, ki so človeškemu organizmu škodljive.". Poleg tega so prepovedani mesojede živali, psi, mačke, kače in ptice. Na muslimanskem jedilniku pa se lahko znajdejo perutnina, govedo, ovce, koze in ribe oziroma vse, kar najdemo v morju.

Vedno več podjetij ima certifikat halal

V zadnjem času postaja halal blagovna znamka oziroma certifikat, ki muslimanskim kupcem sporoča, da je izdelek ali storitev v skladu s pravili islama. Svetovno tržišče halala dosega letni promet od 700 do 900 milijard evrov in vztrajno raste. Po nekaterih napovedih naj bi se v prihodnjih 15 letih povečal za tretjino. V Evropi za največje izvoznike veljajo Francija, Velika Britanija in Hrvaška. Certifikat halal ima že 14 slovenskih živilskih podjetij, tri zdravilišča in trije hoteli.

Mojca Avšič, direktorica raziskav in razvoja v strateški poslovni enoti delikatesni namazi Droga Kolinska, nam je povedala, da imajo dve proizvodnji paštete Argeta: proizvodnja v Sarajevu je v celoti certificirana kot halal, v Izoli pa ima tak certifikat polovica vseh njihovih izdelkov. "Po recepturi so izdelki isti, vendar zanje uporabljamo druge sestavine. Mesne surovine in začimbe so v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata halal. Prodaja in delež teh izdelkov iz leta v leto naraščata. Tudi muslimanska skupnost je vedno bolj ozaveščena in zahteva, da prodajamo hrano s certifikatom halal. Lani smo na celotnem območju Bosne in Hercegovine uvedli ramazansko pašteto, ki je narejena prav posebej za postno obdobje: ima manj soli, je manj pikantna, z manj močnimi začimbami," je dejala.

Halal zahteva poseben zakol živali

Islam zapoveduje tudi poseben zakol: živali morajo prerezati vrat in ji izpustiti kri, ko je še živa, v trenutku smrti mora biti z glavo obrnjena proti Meki, zaklati pa jo sme le veren musliman. Tako naj bi bilo, a v Evropi so ta pravila nekoliko prilagojena: žival je lahko ob zakolu omamljena in ob vsakem zakolu ni potrebna posebna molitev – bismila. "Proizvodnjo moramo vsekakor prilagoditi certifikatu halal. Pred proizvodnjo in po njej je treba vse očistiti s čistili, ki ne vsebujejo alkohola. V proizvodnji uporabljamo surovine, ki so certificirane halal, se pravi, da morajo biti tudi naši dobavitelji tako certificirani in upoštevati pravila. Pregleduje jih Islamska skupnost, ki potem tudi nam podeljuje certifikat," je razložila Avšičeva.

V Sloveniji še ni košer hrane

V judovstvu poznajo obredno čisto hrano, ki ji pravijo košer. Pravila temeljijo v Mojzesovem peteroknjižju in izvirajo približno iz leta 1200 pred Kristusom. Pri tej hrani sta, podobno kot pri tisti, ki je halal, prepovedani svinjina in živalska kri, strogo prepovedano pa je tudi uživati meso skupaj z mlekom ali mlečnimi izdelki. Glavni rabin za Slovenijo Ariel Haddad nam je povedal, da slovenski judje nimajo posebne oskrbe s tako hrano, si jo pa lahko naročijo iz tujih spletnih trgovin. Ker je v tujini vedno več restavracij s hitro prehrano, ki imajo na svojih pročeljih pripis halal ali košer, nas je zanimalo, ali o tem trgu razmišljajo tudi v Kolinski. "O tem smo že razmišljali, pregledali smo zahteve, ki so potrebne za košer, in potencial tega trga. Proizvodni proces zahteva pranje z zelo vročo vodo, to pa bi lahko bilo nevarno za naše delavce. Eno je torej sam proizvodni proces in varnost delavcev, drugo pa potencial trga, ki ga za zdaj ne vidimo," je še povedala Avšičeva.

Kristjani so vsejedci

Katoliška cerkev pozna strogi post dva dni v letu, ko naj bi odrasli verniki jedli le en obrok na dan. Vendar, kot je povedal kuhar in duhovnik Marko Čižman, krščanstvo ne loči hrane na dovoljeno in prepovedano. "Nekatere jedi so v svetu postale prepovedane iz zelo praktičnega razloga. Danes vemo, da je svinjina, ki je pravzaprav ne uživa ves vzhod, na vročem zraku zelo hitro pokvarljiva. Zato je ne jedo. Jagnjetina je precej bolj obstojno meso, zato jo priporočajo. Med kristjani nobena jed ne velja za nečisto, se pa ljudi spodbuja, da bi vse jedi uživali v primernih količinah. Krščanstvo uči, da je vsaka hrana dobra, vendar je potrebna zdrava mera. Z nobeno ne smemo pretiravati."

Čeprav kristjani izvirajo iz judovstva, ne upoštevajo Mojzesove zapovedi glede čiste in nečiste hrane, saj naj bi Jezus vso hrano razglasil za čisto. "V Svetem pismu Jezus zelo jasno pove: 'Nič ni zunaj človeka, kar bi ga lahko omadeževalo, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz njega, iz njegovega srca.' In še to je rekel: 'Človeka ne more omadeževati nič od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec in se potem izloči v greznico.' S tem je torej vse jedi razglasil za čiste."

Vzhodna duhovna izročila

V starodavni Indiji so vole in bike žrtvovali bogovom. Jedli so njihovo meso, prepovedan pa je bil zakol krav mlekaric. Čeprav je bilo uživanje mesa dovoljeno, so starodavni spisi Ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem džainizma in budizma so hindujci prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in duhovnih razlogov.

"Vede govorijo o tem, da ta svet obvladujejo tri osnovne sile, te pa se med seboj prepletajo v neskončno množico različnih sil, ki obvladujejo človeka. To so vrlina, strast in nevednost. Tisti, ki bi rad razvil duhovno zavest, mora čim bolj živeti pod vplivom vrline. Zato jemo hrano, ki dviguje vrlino v človeku. Jasno je, da je to vegetarijanska hrana," je povedal Blaž Mihelič iz Skupnosti za zavest Krišne, v kateri se držijo diete, ki izključuje meso, ribe in jajca.

Po tem izročilu človek povzroči manjšo bolečino, če vzame življenje rastlini kot pa močno občutljivi živali, recimo kravi. Ob tem je zanimivo, da Vede vegetarijanstvo sicer priporočajo, vendar ga ne zapovedujejo. "Vede pravijo, da je v ljudeh nagnjenje po hranjenju z mesom in uživanju opojnih sredstev. Za tiste, ki tega ne morejo opustiti, priporočajo darovanje teh stvari nižjim božanstvom s posebno molitvijo: 'Zdaj jaz ubijem tebe, ti boš v naslednjem življenju mene.' Se pravi, da se zavedajo večnosti življenja, tega, da je duša večna in da bo morala trpeti ter odgovarjati za svoja dejanja."

Vegetarijanska in veganska hrana

Čeprav je skupnost znana po strogi dieti, deluje v njenem okviru vegetarijanska restavracija Radha Govinda, ki je odprta za širšo javnost. Mitja Bitenc, direktor restavracije, je poudaril, da k njim prihajajo ljudje vseh starosti, 60 odstotkov gostov sploh ni vegetarijancev. "V naši restavraciji pripravljamo vegetarijansko hrano, ki je primerna tudi za vegane. Hrana ima tudi spiritualni vidik, se pravi, da je energijsko očiščena oziroma prosta karme. Energijsko jo očistimo z mantrami. Ta visokozvočna duhovna vibracija je na ravni duše in ko hrano s to mantro darujemo, se povežemo z bogom in opravimo ritual očiščenja. Pomembno je, da to naredimo z ljubeznijo."

Kot dodaja Bitenc, ne pripravljajo samo indijske hrane, ampak poznajo tudi mediteransko in klasično kuhinjo. Pripravljajo tako rekoč vse, kar se da pripraviti brez mesa, rib in jajc. Pri jedeh uporabljajo pester izbor začimb, med njimi pa bi zaman iskali česen in čebulo, ki sodita na seznam prepovedanih živil. "Čebula in česen imata na subtilni ravni lastnost strasti. To pomeni, da je spomin malo moten, da je koncentracija slabša. Nekdo, ki se ukvarja z jogo in bi se rad laže učil, raje sega po satvični hrani, ki je povezana z vrlino. Hkrati pa imamo nadomestke, zato nihče ni prikrajšan za okus česna in čebule. Česen nadomestimo s svežim ingverjem, čebulo pa s posebno mešanico, ki se imenuje asafetida," je dodal.

Peter Frankl, Radio Slovenija