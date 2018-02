Čuš v proceduro vložil zakon vojaškega sindikata o zaposlovanju

Predlagajo pogodbe za nedoločen čas za vse vojake

14. februar 2018 ob 12:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikat vojakov Slovenije se je povezal z nepovezanim poslancem Andrejem Čušem, ki je njihov predlog zakona o obrambi, s katerim želijo rešiti položaj vojakov po 45. letu, vložil v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku.

Glavni razlog za kadrovske težave v Slovenski vojski so po mnenju sindikata pogodbe o zaposlitvi za določen čas in omejitev dela za vojake do 45. leta. V predlogu zakona so zato zapisali, da bi se pogodbe o zaposlitvi za določen čas transformirale v pogodbe za nedoločen čas.

Za vse pripadnike Slovenske vojske bi po prenehanju izpolnjevanja pogojev za delo na obrambnem področju, kar bi veljalo tudi za vojake ob dopolnjenem 45. letu starosti, morali poiskati službo v okviru javnega sektorja. Ob prerazporeditvi na novo delovno mesto bi nekdanji pripadniki Slovenske vojske zadržali doseženi status javnega uslužbenca, vključno s plačo, so pojasnili v sporočilu za javnost.

S tem bi se po njihovem mnenju odpravila diskriminatorna ureditev, ki vojake potiska ob rob družbe kot drugorazredne državljane. Pogodbe za nedoločen čas bi vojakom zagotovile socialno varnost in predvsem omogočile najemanje kreditov, s katerimi drugi državljani urejajo stanovanjski problem.

SVS je v ponedeljek na vlado poslal predlog zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske. Po zadnjih opozorilih o kritičnih razmerah v SV so na hitro pripravili zakon in pričakujejo, da bo v DZ vložen po nujnem postopku.



Čuš: Čas je za uresničenje obljub

"Za vložitev zakona o obrambi, ki so ga pripravili v sindikatu vojakov, sem se odločil predvsem zaradi tega, ker je Slovenska vojska trenutno talec politikantskega ping ponga med SDS-om in SD-jem. Ocenjujem, da je čas, da se po 23 letih končno realizirajo obljube in s tem povrne dostojanstvo pripadnikov Slovenske vojske," pojasnjuje poslanec Čuš.

Predsednika sindikata Gvida Novaka je v ponedeljek sprejel predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič (SDS), ki je vojakom obljubil podporo.

A. S.