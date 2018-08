Preminil je Boris Šuštaršič, dolgoletni predsednik sveta invalidskih organizacij

Funkcijo državnega svetnika je opravljal v več mandatih DS-ja

26. avgust 2018 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 74. letu starosti je v soboto umrl dolgoletni predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in državni svetnik Boris Šuštaršič, so sporočili iz državnega sveta.

Šuštaršič se je rodil junija 1945 v Ljubljani. Njegovo življenje je odločilno zaznamovala invalidnost, ki se je začela pojavljati v drugem letu starosti, in sicer zaradi dedne spinalne atrofije, zaradi česar je bil od svojega 11. leta na invalidskem vozičku, je navedeno na spletni strani državnega sveta (DS).

Kljub hudi invalidnosti je opravil gimnazijsko maturo, na univerzi tudi študiral angleščino in francoščino, vendar nato študij prekinil, saj je postal prvi predsednik novoustanovljenega Združenja distrofikov Jugoslavije in tri leta zatem tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije. Pozneje je prevzel vodenje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Šuštaršič je svoje prizadevanje za izboljšanje bivanja invalidov kazal tudi na drugih področjih. Med drugim je v Ljubljani ustanovil invalidsko podjetje Birografika Bori, nekaj let pozneje pa v Izoli še invalidsko podjetje Dom dva topola. Šuštaršič je tudi avtor ali soavtor številnih člankov, strokovnih prispevkov in referatov na temo invalidnosti.

Funkcijo državnega svetnika je opravljal v več mandatih DS-ja, med drugim tudi v prvem med letoma 1992 in 1997, ko je DS šele začel svoje delovanje.

Prejel je nagrado ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva in državno odlikovanje s častnim znakom svobode Republike Slovenije za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije, je še navedeno na spletnih straneh DS-ja.

G. C.