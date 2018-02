Prestolnici v sredo grozi prometni kolaps

V Ljubljani bo potekal shod 15.000 stavkajočih

13. februar 2018 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šolski sindikat Sviz ob začetku stavke v sredo pripravlja velik shod, na katerem pričakujejo okoli 15.000 ljudi, zato ljubljanska občina opozarja, da bo promet močno povečan in na posameznih odsekih zelo oviran.

Po navedbah Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (Sviz) bo v sredo v Ljubljano prispelo okoli 250 avtobusov s stavkajočimi, program na Kongresnem trgu se bo začel ob 12. uri. Zato bo veljal poseben režim parkiranja avtobusov, organiziran bo dodaten prevoz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so zaradi varnosti meščanov in udeležencev shoda organizirali poseben režim parkiranja avtobusov, ki bodo lahko parkirali na parkirišču Tivoli in na rumenih pasovih na Barjanski cesti med Ziherlovo in Gradaško ulico, na Dunajski cesti med Samovo in Livarsko ulico in na Celovški cesti med ulico Na jami in vhodom v Tivoli. Prav tako bo parkiranje avtobusov mogoče na parkirišču P+R pri športnem centru Stožice.

Po končanem shodu bo organiziran prevoz udeležencev shoda iz središča mesta do parkirišča pri športnem centru Stožice s posebnimi avtobusi LPP-ja, ki bodo vozili med 14. in 16. uro. Prisotni bodo tudi mestni redarji, ki bodo skrbeli, da bodo vsa postajališča mestnih avtobusov prosta in da ne bodo ovirani izvozi oziroma uvozi na posamezne ceste.

Mol bo oskrbel otroke

Na Molu so pojasnili, da spoštujejo pravico do stavke zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, hkrati pa so poudarili, da bodo v javnih vrtcih in osnovnih šolah na območju mestne občine tudi na dan stavke zagotovili vse pogoje varnega bivanja, vključno z organizacijo prehrane in prevozov. Tudi šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami bodo zagotovili celodnevno varstvo in oskrbo otrok, so navedli na Mol-u.

Vrtci in šole, ki so o načinu poslovanja na dan stavke v preteklih dneh stavke obveščali starše, bodo lokacije za varstvo in delovni čas prilagodili predvidenemu številu otrok, ki bodo prišli v vrtec ali šolo, varstvo pa bo organizirano tako, da bodo imeli odprto vsaj eno dežurno enoto.

G. C.