"Pri nasilju prek spleta žrtev običajno pozna storilca"

Slovenija šibka na področju preventivnih dejavnosti

23. november 2017 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nasilje na spletu je varljivo podobno tradicionalnim oblikam nasilja, a se za razliko od tradicionalnih oblik nasilja ne ustavi pred vrati. Nasilneže dodatno spodbuja tudi občutek anonimnosti in varnosti pred odkritjem, običajno pa se storilec in žrtev tudi poznata, opozarja Eva Bertok s fakultete za družbene vede.

Glavni poudarki okrogle mize, ki so jo ob začetku projekta preprečevanja spletnega nasilja nad ženskami organizirali partnerji v projektu, so, da je družba še vedno tolerantna do določenih oblik nasilja in da v Sloveniji zlasti za otroke in mladostnike primanjkuje preventivnih programov na področju nasilja. Mladostniki so preko novih tehnologij izpostavljeni tudi drugačnim oblikam groženj in nasilja. Izrazi kot so "cyber-bullying," "trolling," in maščevalna pornografija so pretežno pogojeni z novimi načini komuniciranja, a Maja Vreča z Arnes.si opozarja, da nekateri izrazi, ki se pojavijo tudi hitro izginejo, je pa zaskrbljujoče, da je nek pojav, kot je nadlegovanje, tako razširjen, da potrebuje toliko izrazov za pojmovanje specifičnih oblik.

Sicer se je s pojavom novih tehnologij razširila tudi ti. pornografija iz maščevanja oziroma javno objavljanje posnetkov ali slik z vsebino spolnosti, ki jo v javnost navadno posreduje nekdanji partner žrtve. Sicer Toni Klančnik s policije meni, da bi morali že na jezikovni ravni ta dejanja obsoditi in ne uporabljati izraza pornografija temveč zloraba, kot tudi otroška pornografija dejansko predstavlja zlorabo otrok. Sicer pa Klančnik poudarja, da je zlasti pri mladih, ki si medsebojno pošiljajo posnetke golih teles problematičen občutek anonimnosti na spletu, ki je zelo relativen. "Te informacije potujejo preko strežnikov in baz podatkov, zato je, ko določeno vsebino

objavite na spletu nemogoče nandzorovati kaj se z njo dogaja."

Za nasilneža na spletu ni potrebna fizična moč

A objava spolno eksplicitnih vsebin nekdanjih partnerjev ni zgolj v dometu mladostnikov temveč tudi odraslih. Tako je Katja Zabukovec Kerin iz društva za nenasilno komunikacijo opisala primer s katerim so se srečali, kjer je nekdanji partner objavil gole posnetke svoje partnerice, jih natisnil na letake skupaj z osebnimi podatki žrtve in njenih družinskih članov, ter letake razdelil po okolici njenega delovnega mesta. Ob tem je navedla, da so se v konkretnem primeru pogosto srečali s trditvijo, da je ta gospod neškodljiv, ker je miren, nizke rasti in drobne postave, kar po njeni oceni kaže, da se pri dojemanju nasilja ne upošteva, da za nasilje na spletu niso potrebne specifične fiziološke lastnosti.

Sicer pa v društvu za nenasilno komunikacijo po navedbah Zabukovec Kerinove opažajo, da so napadi na ženske tem večji, kolikor se ženska ne podreja družbenim normam: "Imamo primer ženske, ki se je postrigla na kratko in bila takoj deležna napadov o njeni spolni usmerjenosti in podobno." Doddatna težava pa je po njenih besedah spodbujanje žrtev, da zoper dejanja ukrepajo. "Zgodbe, ki se za žrtev končajo dobro, navadno sploh ne pridejo v javnost, medtem ko se zgodbe, kjer se za žrtev vse še poslabša večkrat izpostavljajo in tako povzročajo dodaten strah pri drugih žrtvah, čeprav je zgodb z uspešnim ukrepanjem žrtve precej več," še poudarja Katja Zabukovec Kerin.

Mladi ne vedo na koga se lahko obrnejo

Posebno težavo predstavljajo zlasti mladostniki, saj v primeru, ko postanejo žrtve nasilja preko spleta pogosto ne vedo na koga bi se obrnili. Da je zloraba otrok in mladostnikov preko spleta pereča težava je opozoril tudi Klančnik, ki je dejal, da so policisti lani obravnavali 110 kaznivih dejanj s področja zlorabe mlajših od 18 let preko spleta, letos do 22. novembra pa je bilo teh primerov 183. Mladostniki pa so preko spleta tudi žrtve medvrstniškega nasilja je ob tem izpostavila Eva Bertok in dodala da je v ozadju medvrstniškega nasilja pogosto dokazovanje, razbremenitev, zamenjava med vlogo storilca in žrtve, prisotni pa so tudi drugi faktorji kot je dolgčas in konflikti znotraj razreda.

Maja Vreča je ob tem opozorila, da mladi v prvi vrsti potrebujejo konkretne napotke, kako ukrepati v takih primerih, saj se storilca včasih bojijo celo blokirati na družbenih omrežjih, saj se bojijo, da bi se nadlegovanje potem še stopnjevalo. Eva Bertok pa je poudarila, da so tu zelo pomembne tudi nevladne organizacije kot je anonimni telefon za mlade, saj je v nekaterih primerih iluzorno pričakovati, da se bodo mladi obrnili na starše. Ob tem pa je še dodala, da morajo tudi starši otroke navajati na bonton tudid v komunikaciji preko spleta in jih seznaniti s tem, da imajo tudi na spletu njihova dejanja posledice.

Zgolj aplikacija ni dovolj

V okviru projekta bo sicer nastala tudi aplikacija za pomoč žrtvam nasilja preko spleta. Vendar po mnenju Katje Zabukovec Kerin aplikacija ne more nadomestiti pristnega stika z odraslim. Zlasti je to pomembno zanotroke, ki so že doma žrtve neurejenih razmer ali nasilja. Ti otroci potrebujejo stik z odraslim, kjer se bodo počutili varne in bodo vedeli, da obstaja tudi drugačna oblika stika z odraslimi. Po njenem mnenju je sicer v Sloveniji tudi premalo preventivnih dejavnosti na področju nasilja. "Ko je nekdo že žrtev, potem

ne moremo več govoriti o preventivi." S preventivnimi dejavnostmi bi tudi pripomogli k spodbijanju družbene tolerance do določenih oblik nasilja, še dodaja Zabukovec Kerinova, ki je opozorila, da je država v preteklosti prenehala s financiranjem tovrstnih preventivnih programov.

Luka Lukič